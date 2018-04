La más conmovedora escena de Sergio Mayer Mori con su hija

Tal parece que el pasado quedó muy atrás, mismo en que Sergio Mayer Mori se encontraba alejado de su pequeña hija Mila; ya que el mismo cantante ha dejado ver uno de sus lados más conmovedores en el ámbito paternal mientras cuidaba a su primogénita.

"Le hice saber que no podía ser padre en este momento, me dijo que lo entendía, que estaba chiquito y no quería arruinarme la vida, así que se regresaría a Brasil y allá tendría al bebé, pero le contesté que tampoco se trataba de que el niño creciera sin su padre. Le dije: ‘vamos a tenerlo', y pensamos en nombres", dijo Sergio Mayer Mori a una revista, luego de enterarse de su paternidad a los 18 años.

Luego de haber subido a sus Instagram Stories, Sergio Mayer Mori; hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, dejó ver un video en donde él aparece ayudando a su pequeña hija Mila a subir las escaleras.

No obstante, Sergio Mayer Mori compartió otro clip en donde presume a su hija cautivada al mirar un programa de dibujos animados; se nota muy feliz con Mila pues fueron momentos que Sergio Mayer Mori no se perdió por ningún motivo.

Recordando el mensaje que hace algunas semanas Natália Subtil anunció, dijo que su ex pareja Sergio Mayer Mori ya mantenía un poco más de contacto con su hija Mila con la menor, inclusive el joven le había manifestado que le daría una pensión y conviviría más con la hija que tienen en común.

Dentro de otras cosas, parece que los padres de Mila, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil crearon un perfil en Instagram que es propio de su pequeña hija; en cual acontecen momentos importantes de la bebé y el proceso que lleva durante su desarrollo.

A demás como buena hija de padres artistas, Mila también sube Instagram Stories a su cuenta oficial de Instagram y ahí destaca lo que hace a lo largo de sus días.