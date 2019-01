"La mars" regresa y se lanza como cantante (VIDEO)

Los videos virales son una tendencia, y no es de extrañarse que son cada vez más los personajes que saltan a la fama por sus videos haciendo cosas estúpidas o controversiales, tal como fue el caso de Marcela Aguirre, mejor conocida como “La mars” quien saltó a la fama tras publicar un video explicando por qué abandonaba la preparatoria.

Ahora vuelve a salir de las sombras para hacer un nuevo anuncio.

Tras la fama que consiguió gracias a su video, no tardo en convertirse en una celebridad pues apareció incluso junto al candidato a la presidencia de México Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El bronco” para después estrenar su canal de youtube, en el que hacia cosas sin sentido como meterse un condón por la nariz.

Te puede interesar: Erika Fernández reta a Instagram con atrevido desnudo (FOTO)

Tras perder su fama, la polémica joven poco a poco desapareció de las redes, donde aún sigue activa, pero ya no posee la misma popularidad, lo que podría cambiar con su nuevo anuncio.

"Nunca me había atrevido a subir un video cantando en serio. Me daba un miedo enorme cantar pero estos últimos meses me dediqué a enfrentar mis miedos y pues he aquí el resultado”