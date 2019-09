La mamá de las Kardashian luce sensual bikini a los 63 años (FOTO)

No es noticia nueva que la familia Kardashian-Jenner está considerada como la más sensual de la última década. Estamos acostumbrados a ver fotografías por todo internet de Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie derrochando sensualidad en paños menores, enseñando lo mejor de su curvilíneo cuerpo.

Sin embargo, a esta tendencia parece haberse sumado la matriarca de la familia; nos referimos a Kris Jenner, quien a sus 63 años de edad luce tan bien como sus hijas utilizando ajustadas prendas de vestir.

La señora no deja de mostrar sensualidad y elegancia por dondequiera que vaya, siendo considerada como una de las luminarias del espectáculo estadounidense con más porte y buen gusto al momento de arreglarse.

Recientemente la líder del clan Kardashian-Jenner ha dejado a todos totalmente boquiabiertos tras una publicación que compartió una página de fans en Instagram en la evidenciaron la anatomía de Kris utilizando un diminuto bikini en color negro.

En la imagen distribuida por redes sociales se puede observar a Kris Jenner disfrutando del sol, lista para sumergirse en el mar en estos últimos días de verano, por lo que miles de usuarios han quedado fascinados con su cuerpo.

Evidentemente la mamá de las Kardashian no estaba lista para ser fotografiada, pues el encargado de la instantánea fue un paparazzi que se encontraba en el lugar, mismo que capturo en una imagen la fabulosa silueta con la que cuenta Kris Jenner a sus 63 años de edad.

Cabe destacar que hace unos días salió a la luz que Kris Jenner podría estar negociando un nuevo contrato con el canal E! para mantener a su reality show familiar al aire por mucho más tiempo.

Todo resultó luego de que se diera a conocer que Kris convenció a su familia y los productores para que ‘Keeping Up With the Kardashians’ esté otra década en la televisión, según confesó una fuente cercana a la matriarca.

