La mamá de Belinda supuestamente “controla” a la famosa

Belinda Schüll Moreno, la mamá de la cantante y actriz Belinda, ha estado detrás de la carrera de su hija desde que era una niña, cuando comenzó como estrella infantil de Televisa. Sin embargo, un video en TikTok ha revelado que supuestamente la señora sigue “controlando” todo lo que hace su famosa hija.

En TikTok se ha viralizado el video que la maquillista profesional @GaboPhotoBox subió en febrero de este año y en donde cuenta su experiencia cuando trabajó en el evento que fue colaboración entre la firma Estudio F y la intérprete de "Bella Traición”.

En el clip, la maquillista conversó que ella estaba muy emocionada de conocer a Beli, actual estrella de la serie “Bienvenidos a Edén”, ya que siempre ha sido fan de su look, lo que hace y sobre todo su actitud de "seguridad y bien perrit*", sin embargo fue en este evento que la maquillista se sorprendió ya que es todo lo contrario.

Belinda sigue todas las indicaciones que le da su mamá

La maquillista que conoció a Beli asegura que la famosa no es como todo creen/Foto: TikTok

La mujer de TikTok que trabajó con la cantante y actriz de 29 años de edad confesó que Belinda sigue todo lo que le diga su mamá: “Ella bien seria, hablando con su voz bajita… (diciendo) ‘mamá ¿dónde me pongo?, ¿qué digo?, ¡ay no, que pena!’”, aseguró la maquillista, señalando que le sorprendió que una artista como Beli sea una persona tan tímida e insegura.

Y es que según la profesionista de maquillaje cuando llegó "mama-beli", como le llaman a la señora Schull todos en camerinos se quedaron callados ya que "revisó todo y fue como de ‘ese look no me gusta', cuando ya estaban montados y… Ya cuando se acercó a los maquillajes, como que se acercó y fue de ‘eso no me gusta, eso no le va a gustar a Beli’”, señaló la joven quien reveló que tuvieron que volver a maquillar a las modelos por orden de la mamá de Belinda.

En el video, la maquillista comentó que está experiencia en definitiva le cambió la concepción que tenía de la cantante de “Amor a primera vista” y reveló que su madre era la que elegía todo por ella, controlando todo.

¿De qué trabaja la mamá de Belinda?

Los padres de la cantante y actriz se encuentran en medio de la polémica/Foto: Mag el comercio

La señora Belinda Schüll Moreno es una productora de música y televisión, CEO de la compañía Joy Music Entertainment. Mientras que el padre de la cantante es Ignacio Peregrín, el padre de la famosa, es un médico y empresario español.

Ambos han estado a cargo de la fortuna de Belinda desde que comenzó en el espectáculo cuando era una niña, por lo que muchos afirman que la estrella Pop “mantiene” a sus papás.

