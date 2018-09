"La maldita lisiada", reaparece después de 23 años(FOTO)

Increíble pero cierto. Después de 23 años de ser la imagen de uno de los memes más compartidos en redes sociales, una de las protagonistas de "La maldita lisiada".

No cabe duda que los años no pasan en vano, 'María la del Barrio' fue una de las telenovelas favoritas del público mexicano, no sólo por su historia, sino por los personajes que participaron en ella y las actuaciones.

Pero una de las más entrañables -además de 'Soraya' (Itatí Cantoral)- fue 'la maldita lisiada', interpretada por la actriz Yulianna Peniche, por lo que a 23 años de haber participado en la trama sufrió una sexy transformación.

Reaparece Yulianna Peniche, "La maldita lisiada":

Yulianna, en dicha telenovela, dio vida a 'Alicia', una joven en silla de ruedas que conquistó el corazón de 'Nandito', pero que 'Soraya' no aprobaba.

Cabe destacar que una de las escenas más icónicas de esa telenovela es cuando el personaje de Itatí descubre a 'Nandito' y 'Alicia' besándose: "¿Qué haces besando a la lisiada?", le dice muy enojada 'Soraya'.

Pero no ha sido el único éxito de Yulianna, pues en Televisa ha recorrido un largo camino en diferentes proyectos como 'Alondra', 'Salomé', 'Velo de novia', 'Niña amada mía', 'Bajo el mismo techo', 'Como dice el dicho', 'Un camino hacia el destino', así como en 'Vida TV' y 'Se vale', pero el más reciente es en la emisión 'Buenos días, familia', de Estrella TV.

Aunque los fans la siguen ubicando como la entrañable 'maldita lisiada' cuya sexy transformación hoy es la envidia de muchas y el deseo de otros.