La maldición de las chicas Nick

Las chicas Disney sufrieron de una terrible maldición, pero que tal las chicas Nick, ellas han tenido mala suerte e incluso la muerte les ha tocado la puerta, los papeles las han enterrado y las malas decisiones las han puesto en situaciones penosas.

Ariana Grande, todos sabemos lo exitosa que está chica Nick ha sido a lo largo de los años sin embargo una de las peores situaciones le tocó la puerta, esta forma de maldición no tiene que ver con alguna adicción sin embargo es una de las peores, el 22 de mayo del 2017 Ariana ofrecía un concierto en la ciudad de Manchester cuando una persona realizó un terrible atentado dejando un total de 22 muertos, todos fans de Ariana, la mayoría menores de edad, esta terrible situación en verdad afectó demasiado el estado emocional, ha pasado más de un año desde el suceso y la también actriz aún carga con esta cruz, una de las maldiciones más tristes de las chicas Nick.

Ariana Grande

Victoria Justice, está guapa y talentosa actriz tiene una maldición y se llama Ariana Grande, y es su maldición porque el brillo de esta revelación opacó la carrera de Justice, esta actriz construyó su carrera gracias a la popularidad de su papel de Lola en Zoey 101, después de la desaparición de la protagonista, fue el turno de Victoria de brillar, entonces se creó Victorious, un programa que protagonizó hecho para Victoria, pero de ahí salió un talento arrasador Ariana Grande, y todo se fue al caño para la intérprete de Tori Vega, cuando Grande lanzó su primer álbum y en una entrevista dijo que ella sufrió bullying en el set de grabación, todos creyeron que fue Justice y esto sepultó su carrera.

Miranda Cosgrove, amada como Megan la hermana de Drake y Josh, y hit de la red con ICarly, su maldición fue su propio público y los estereotipos, ya bien ubicada con cualquiera de sus dos papeles en las series antes mencionadas, la actriz creció sin embargo ella tan delgada y no tan Curvy, fue víctima de bullying en la que los fans que alguna vez la amaron le dieron la espalda y cuestionaron su aspecto físico, hasta el momento no ha tenido un boom o un regreso, no ha tenido participación en el cine ni en la música al parecer ha quedado en el olvido por falta de curvas, cosa que no debería pasar en el medio.

Miranda Cosgrove

Jamie Lynn Spears, quien su maldición fue una bendición, pues mientras era la estrella de la serie sensación del momento, Zoey 101, quedó embarazada a la edad de 16 años, esto no debería ser un escándalo sin embargo ella protagonizaba una serie para adolescentes en la que interpretaba al personaje principal quien era un estereotipo de chica perfecta, tras darse a conocer esta situación los productores cancelaron la serie de inmediato y corrieron a la ahora madre de familia y hermana menor de Britney Spears.

Jamie Lynn Spears