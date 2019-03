¡La loca es otra! Frida Sofía arremete contra su familia con insultos (VIDEO)

Tras el escándalo que ha envuelto a la familia Pinal, la hija de la cantante rockera Alejandra Guzmán, sigue realizando fuertes confesiones revelando algunos secretos íntimos de su tía Sylvia Pasquel y de su prima Michelle Salas.

Tal parece que Frida Sofía no le causó gracia los comentarios que ha realizado un programa de televisión, luego de que estuvieron divulgando que ella tuvo una sobredosis y que por esa situación estaba internada en el hospital; la hija de la cantante Guzmán aseguró que tomó pastillas antidepresivas por la muerte de una de sus amigas cuando ella apenas tenía 14 años de edad.

Y es que luego del comunicado que realizó Sylvia Pasquel al mencionar que en ningún momento hablará mal de nadie mucho menos de su familia, ahora Frida Sofía se ha disgustado por los comentarios que hizo su tía en Instagram y ella le respondió con el siguiente mensaje.

Frida Sofía en una fotografía que compartió en Instagram cuando era una niña, escribió:

"Nunca me he quejado y nunca he hablado mal de Michelle hasta ahorita porque no se vale al contrario de ella que si lo hace y se esconde pero eso es lo de menos la gente quiere saber la realidad de todo y lo voy a decir porque al final se van a dar cuenta que la loca es otra".