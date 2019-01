La llegada del rey del rock and roll, el inmortal Elvis Presley

Elvis Presley es un personaje icónico de la cultura popular del siglo XX por muchas razones, era un artista que cuando interpretaba sus canciones provocaba un frenesí entre las adolescentes de la época por sus movimientos sugestivos.

Desde muy joven descubrió su pasión por la música, cantando por primera vez en público en 1945, recibiendo poco después su primera guitarra, un regalo predestinado para convertirlo en una figura única en el mundo del rock and roll.

El Rey del Rock and Roll sigue vivo en el corazón de sus millones de fanáticos.

Grabó por primera vez en un estudio el 18 de junio de 1953, siendo un sencillo que registró con la intensión de regalárselo a su madre por su cumpleaños, los temas fueron “My Happines” y”That´s When Your Heartaches Begin”.Poco después grabaría ya de manera profesional en los célebres Sun Studios viendo la luz su primer sencillo oficial “That´s All Right Mama” bajo el nombre de Elvis Presley & The Blue Moon Boys, además del tema original de Arthur Crudup, grabó en el lado B el tema “Blue Moon of Kentucky”.

Tras alistarse en el ejército, enfrentó la década de los sesenta con gran empuje, iniciando la escala a la cima del éxito, ya que a partir del lanzamiento de los temas “Are You Lonesome Tonight” y “It´s Now or Never” su carrera despegó marcando un sello inimitable en la música, el cine, y la cultura en general durante las siguientes décadas.

Ricardo D. Pat