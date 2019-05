La llegada de la gran diva de Hollywood

Marilyn Monroe fue una de las mujeres más bellas y polémicas del siglo XX, quien estuvo vinculada con algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos. La actriz destacó en la pantalla grande y se convirtió en un referente de la sensualidad femenina.

En efecto, la figura de Marilyn, con sus cabellos rubios, su nariz perfilada, su boca sensual y sus maneras no desprovistas de ingenuidad, trajo consigo un nuevo estilo de belleza y de sensualidad, en unos años en los que la puritana sociedad de los Estados Unidos empezaba a abandonar tímidamente su conservadurismo sexual.

Difícilmente desaparecerá la imaginación colectiva de Marilyn Monroe como uno de los íconos eróticos del siglo XX.

Norma Jeane Baker comenzó a trabajar como modelo a los dieciocho años, en 1945, cuando el fotógrafo Henrik Manukyan la retrató mientras colaboraba junto a su suegra en la fábrica de municiones. Así, la aún llamada Norma Jean comenzó su carrera como modelo bajo la tutela de la agente Emmeline Snively, que le sugirió cambiar el color de su cabello, que era castaño de nacimiento, por el característico rubio platino. Durante esta época, Norma Jean realizó un sinfín de campañas publicitarias, siendo muy recordadas las que hizo para anunciar trajes de baño. Logró cotizarse como modelo de glamour y llegó a aparecer en la portada de decenas de revistas.

Paralelamente, su carácter inquieto y deseoso siempre de adquirir nuevos conocimientos la llevó a tomar clases de arte dramático en el Actor's Lab de Hollywood y a asistir a cursos de literatura en la Universidad de Los Ángeles (UCLA). Tras divorciarse de Dougherty en 1946, comenzó a presentarse en audiciones para participar en películas y series televisivas.

Su desaparición en plena juventud, y en la cumbre de su fama como actriz y como mito erótico vivo, no hizo más que acrecentar la leyenda.

Aceptó la oferta del ejecutivo del estudio Twentieth Century Fox, Ben Lyon, para trabajar como extra de cine durante seis meses. Fue él quien le cambió el nombre por el de “Marilyn Monroe” (Marilyn en honor a la actriz Marilyn Miller y Monroe por ser el apellido de soltera de su madre.

Su reconocimiento mundial comenzó a desarrollarse después de que protagonizara el musical Gentlemen prefer blondes (Los caballeros las prefieren rubias, 1953), basada en una ingeniosa novela de Anita Loos y dirigida por Howard Hawks, contaba la historia del enfrentamiento de dos coristas, una morena, la turgente Jane Russell, y otra rubia, Marilyn, que tratan de cazar a uno de los solterones más deseados y ricos de América.

En 1995 fue votada por los lectores de la revista inglesa Empire como la actriz cinematográfica más sexy de todos los tiempos.

Le siguieron otros exitosos filmes como How to marry a millionaire (1954), The Seven Year Itch (1955), Bus Stop (1956), su mayor éxito comercial Some Like it Hot (1959), filme por el que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia.

Pero el 5 de agosto de 1962, se dio a conocer una noticia que nadie podía creer. Marilyn, esa rubia casi perfecta de 36 años de edad, fue encontrada muerta en el dormitorio de su casa de California, por Eunice Murray, su empleada doméstica. En su declaración, esta mujer señaló que un día antes de su muerte, Robert Kennedy visitó a la actriz para pedirle su diario íntimo.

Ricardo D. Pat