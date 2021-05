La línea de ropa de Juanpa Zurita que todos sus seguidores desean tener

"Zeta", es la nueva línea de ropa de Juanpa Zurita, una marca de moda hecha totalmente en México, de acuerdo con lo que ha revelado el influencer y actor. Juan Pablo estuvo involucrado en la parte creativa de cada uno de los diseños y su primera colección llamada “Resilience” que fue estrenada el 18 de diciembre de 2020, conquistó a sus millones de seguidores, por lo que varias de las prendas se agotaron al poco tiempo del lanzamiento.

Desde playeras, tracksuits y hoodies, las piezas que pertenecen a esta línea fueron creadas con un estilo único, moderno, juvenil y minimalista. Cada prenda representa un concepto distinto, para que el público se logre expresar con la ropa de “Zeta”.

Juanpa es la imagen oficial de su propia marca de ropa/Foto: Instagram

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, el influencer Juanpa Zurita comenzó su trayectoria en internet desde 2013 en la plataforma de videos “Vine”. Conforme fue ganando popularidad se fue desarrollando como modelo, youtuber, y ahora ya hasta se ha vuelto actor y empresario con sólo 25 años.

¿Qué pasó con Acapella de Juanpa Zurita?

Acapella de Juanpa Zurita fue la primera línea de moda en la que el creador de contenido laboró por algunos años desde 2018. Sin embargo, en julio de 2020, Zurita confirmó con un video en Youtube titulado “Adiós Acapella. La decisión más difícil de mi vida” que renunció al proyecto debido a que ya no estaba de acuerdo con el resto de los asociados sobre el rumbo que estaba tomando la compañía.

Por lo cual, esta línea de ropa de Juanpa Zurita que alguna vez fue un hit entre sus millones de fans, ahora ya no tiene como socio, imagen y creativo al joven mexicano. No obstante, el actor de “Luis Miguel, la serie” no se quedó con los brazos cruzados y decidió emprender su propia marca de moda.

Y es que Juan Pablo relató en su video que gracias al tiempo que estuvo laborando en Acapella, fue que aprendió varias cosas sobre el negocio de la ropa, por lo cual se sintió muy afortunado de vivir esa experiencia y aunque le costó decidir dejar el proyecto fue el parteaguas para el nacimiento de Zeta.

La polémica de la línea de ropa de Juanpa Zurita

Zurita ha sido acusado de copiar los diseños de otra línea de moda, pero sus fans lo han defendido/Foto: Instagram

La línea de ropa de Juanpa Zurita entró en una gran polémica tras el estreno de su primera colección, ya que diversos internautas aseguraron que muchos diseños de la marca Zeta eran una “copia” y “plagio” de las prendas que ofrece otra línea de ropa llamada “Vantee Label”, que está hecha en Amsterdam.

Ante estas fuertes acusaciones el influencer mexicano no ha dado declaraciones, pero los seguidores constantemente salieron en defensa de Zurita, y esperan que la próxima colección de su marca sea aún más sorprendente.

