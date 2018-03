Agencias/ Diario La Verdad LOS ÁNGELES, California.- La leyenda del rock Tom Petty continúa grave en un hospital de Los Ángeles. Es una de las máximas leyendas del rock y está en grave estado de salud. Este día, hace unas horas se notificó que Tom Petty sufrió un ataque cardíaco que lo dejó inconsciente y sin respiración. Esto fue en su casa en Malibú, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital UCLA de Santa Mónica.

"No fue nuestra oficina, definitivamente no. Si no es un asunto de la policía, nuestra oficina de información pública no hace comentarios en asuntos así", comentaron.

@rollingstone my dad is not dead yet but your fucking magazine is ⚡️⚡️⚡️your slime? has been pieces of tabloid dog shit. You put the worst artists on your covers do zero research. How dare you report that my father has died just to get press because your articles and photos are so dated. I will fucking shit down your throat and your family's . Try not being a trump vibe. This is my father not a celebrity. An artist and human being. Fuck u Una publicación compartida por Ilovemyfamily (@dadlivesmatteronelove) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 2:48 PDT La realidad es que Tom Petty está grave y conectado a sistemas de soporte vital. Ya que la familia dio la orden que no se le practique ninguna maniobra de reanimación.

En cuanta se dio la noticia, comenzaron a salir los rumores que Petty había muerto. Incluso medios de talla internacional como la revista The Rolling Stones 'confirmaron' la muerte del rockero. Sin embargo tras haberse difundido esta noticia, la policía de Los Ángeles desmintió el hecho. Los voceros policiales afirmaron que no atendieron ningún incidente que involucrara al rockero.Por lo que la leyenda del rock Tom Petty continúa grave. Por su parte la hija de Tom Petty es la que esta bastante molesta con este rumor. Y decidió atacar a la revista The Rolling Stones, por ser de las primeras en difundir la supuesta muerte de Tom Petty. La hija del rockero de 66 años y líder del grupocuestionó la ética y calidad periodística de la revista.