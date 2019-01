La lente del rock de Yucatán prepara su gran retorno

Julio Cauich ha sido un importante promotor del rock yucateco al compartir en su canal de YouTube videos tanto de las bandas más importantes del estado, así como las que apenas inician.

Julio Cauich ha trepado a su página oficial de YouTube centenares de video de grupos de Yucatán, pero también de otros estados cercanos como de Campeche y Quintana Roo, por lo que su labor ha abarcado toda la península.

¿Qué tan activo estuviste en el 2018?

En el año que acaba de concluir, precisamente por cuestiones de salud no estuve muy activo documentando videos, pero sí estuve pendiente por medio de las redes sociales de la actividad efectuada en Mérida y algunos municipios.

¿A qué se debe la baja asistencia a los conciertos?

Siento que la gente ya no tiene el mismo entusiasmo para asistir a las tocadas primero que nada por la mayoría se clavan en un solo género y no se dan la oportunidad de escuchar nuevas propuestas, además que persiste ese lamentable factor de envida entre proyectos.

Julio ha sido uno de los más importantes promotores de la escena local del rock.

¿Pero cuál consideras sea el factor clave?

Creo que se ha perdido ese amor por la música y por apoyar a las bandas locales, otra de las cosas más claras que he visto que si tocan por poner un ejemplo seis bandas, cuando estas terminan de tocar se van, ya no hay la convivencia como existía anteriormente cuando las bandas se quedaban a convivir, a platicar.

Julio lleva más de dos décadas promoviendo a los protagonista del rock de Yucatán.

¿Volverás a realizar grabaciones de bandas locales?

Yo me retiré prácticamente por las cuestiones de salud, me reactivé un poquito precisamente en el 2018, pero no lo hice público porque no fue al cien por ciento, ya que para grabar debo estar cómodo, ya no puedo estar por ejemplo donde está el slam como antes, por eso he elegido eventos en teatros o lugares abiertos. Sí pienso reactivarme pero ya no de manera tan activa como antes, pues es demasiado desgastante y la verdad no en todas las ocasiones las bandas le dan un valor a lo que hago.

Ricardo D. Pat