La influencer Kate Hudson está de luto por la pérdida de su hija después de una larga batalla contra el cáncer, cuyos altibajos se documentaron en una popular cuenta de TikTok. El lunes, Hudson reveló en Instagram que su hija, Eliza Adalynn, de 2 años y medio, a quien comparte con su prometido Chance Moore, murió el domingo por el Día del Padre.

La Verdad Noticias informa que la pareja le dio la bienvenida a su bebé en agosto de 2018, y le diagnosticaron un "cáncer muy raro y agresivo conocido como tumor rabdoide" a los 10 meses de edad, según una página de GoFundMe.

Con su página de TikTok @heyeliza , los padres han documentado sus experiencias con Eliza, compartiendo dulces momentos familiares a lo largo del camino de su lucha contra el cáncer con sus más de 5 millones de seguidores.

¿Cuándo murió la hija de Kate Hudson?

La influencer Kate Hudson revela que su hija de 2 años murió de cáncer.

Kate Hudson, la influencer que documentó el extraño y agresivo cáncer de su hija Eliza, anunció el lunes pasado que la pequeña de 2 años murió el Día del Padre al no superar la enfermedad terminal que sufría desde su nacimiento, y afirmó que se encuentran destrozados ante la noticia.

"Mi dulce niña. No sé cómo vamos a seguir sin ti. Sé que te prometimos que seríamos valientes, como tú. Pero estamos destrozados", escribió Hudson en Instagram. "Aunque sabemos que ya no estás sufriendo, ni con dolor ni frustrada con lo que se había convertido la vida. Pensé que, porque sabíamos que te estabas muriendo, tu muerte no se sentiría tan repentina. Pero lo hizo. No estaba lista para mirar lo que vi".

La afligida madre siguió con su mensaje de amor dirigido hacia su pequeña hija, quien perdió la batalla contra su enfermedad, no sin antes haber luchado hasta más no poder.

¿De qué murió la hija de Kate Hudson?

La influencer Kate Hudson revela que su hija de 2 años murió de cáncer.

De acuerdo a la página de GoFoundMe, la hija de Kate Hudson nació en agosto de 2018 y a los 10 meses de edad le diagnosticaron un cáncer muy raro y agresivo conocido como tumor rabdoide, que causó su muerte. La influencer dijo estar destrozada al enterarse que su hija había muerto mientras dormía.

En una publicación de Instagram el viernes, Kate Hudson se enfureció mientras aclaraba los rumores de Internet sobre su hija, ya que algunas personas rumoreaban erróneamente que Eliza había muerto. La influencer criticó a aquellos que difundieron los rumores mientras agradecía a los fanáticos que ofrecieron un apoyo genuino en sus últimos días con su hija.

