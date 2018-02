La increíble transformación de Khloé Kardashian antes de las cirugías

La familia de las Kardashian-Jenner sin duda han recurrido miles de veces a las cirugías, prueba de ello es Khloé.

Actualmente una de las más familias más reconocidas alrededor del mundo, es el de las Kardashian-Jenner, quienes con sus polémicas se han ganado el cariño y odio de millones de personas, además de que con el paso de los años se convirtieron en todas unas influencers que han sabido imponer sus modas desde siempre, sin embargo otra situación que ha sido de atención es el cambio que han tenido debido a las cirugías, como es el caso de Khloé Kardashian.

Esta controversial familia siempre ha estado rodeada de muchos escándalos, los más recientes han sido los embarazos, tanto de Khloé Kardashian como de Kylie Jenner, por otra parte también están los temas de las cirugías, peleas, y más...ya que nunca terminaríamos de contar todos los casos y situaciones en las que se ha visto involucrada esta familia.

Y ahora la que llama la atención es la menor de las tres Kardashian, Khloé, ya que debido al cambio que ha tenido por su embarazo, muchos han empezado a recalcar más como era antes de las cirugías.

Khloé Kardashian antes de las cirugías

Desde que era muy pequeña Khloé Kardashian siempre ha sufrido por su aspecto físico, pues fue muy gordita a comparación con sus hermanas y eso causaba que la discriminaran.

La socialite ha confesado en varias ocasiones que le costó mucho poder pajar de peso, pues tuvo que hacer mucho ejercicio y someterse a estrictas dietas, y por supuesto tuvo que recurrir al bisturí.

El cambio que ha tenido Khloé es realmente sorprendente, pues basta ver las fotos de antes y después.

Así lucia cuando apenas era una niña, ¡si que ha cambiado!

Al parecer no es tan descabellado cuando la gente dice que con dinero todo se puede, pues la transformación que Khloé definitivamente es un ejemplo de eso.

Khloé Kardashian enternece a todos con su pancita de embarazo

Mientras que su hermana, Kylie Jenner, optó por vivir su embarazo en privado, Khloé está disfrutándolo públicamente minuto a minuto y cada momento importante lo comparte con sus seguidores en rede sociales.

Ante esto, la última fotografía de la socialité enterneció a todos, ya que ha sido una foto en la intimidad de su baño, presumiendo su baby bump en bata.

Sí, sí, ¡en bata! Aunque claro, su bata es un modelo súper sexy y para nada infantil, pues desde el inicio ella dijo que el estar embarazada no era un impedimento para que ella siga vistiéndose de manera sensual.

Además de su baby bump. algo que también llamó la atención de su tierna foto, fue que al fondo se puede ver una televisión, para que se entretenga mientras toma un baño en su tina.

Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Feb 6, 2018 at 3:52 PST

Y aunque Khloé está encantada con su cuerpo, lo cierto es que extraña mucho las curvas tan sexys de las que presumía antes de su embarazo y que como mencionamos antes le había costado mucho trabajo conseguir, gracias a estrictas dietas y un fuerte régimen de ejercicio.

Por esta razón ha publicado también una serie de fotografías en las que presume del cuerpazo que tenía antes de enterarse que estaba embarazada de su novio, Tristan Thompson.

"Hola antiguo cuerpo. Te veré pronto. Lo prometo".

Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Feb 18, 2018 at 8:14 PST

El echo de que ella esté embarazada no ha hecho que se aleje de llevar una vida saludable, ya que sigue haciendo ejercicio para no perder su figura una vez que tenga a su bebé y come muy bien.