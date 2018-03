La increíble historia de amor de Aislinn y Mauricio

La pareja de enamorados han robado cámara los últimos meses, a raíz de su hermosa boda en Tepoztlán, Morelos, los medios de comunicación no quitan el ojo de cada paso que dan, pero... ¿Cómo empezó su romance? Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Desde que se conocieron, han permanecido libres de chismes, demostrando que se puede tener una relación sólida a pesar de estar rodeados de cámaras y reflectores. Ambos derraman miel en sus redes sociales y en cada evento social al que asisten y tratan de compartir, en la mayor medida posible, sus logros y felicidad con sus fans, siendo la noticia de su primer bebé, lo último que los hizo estallar de felicidad.

¿Quieres ser mi novia?

Almas gemelas

Te puede interesar

Los actores participaron en la película 'A la Mala' y al terminar la filmación, Ochmann invitó a salir a Aislinn para conocerla más pues estaba muy intrigado con su belleza y personalidad. De acuerdo con una entrevista para la revista Clase, Ochmann y Aislinn llevaban saliendo dos meses y medio cuando este le pidió a AislinnElla se burló por la falta de romanticismo y siguieron como si nada hasta que en un viaje a Nuevo Orleans le volvió a pedir que fuera su novia. Según detalló el actor, el momento fue bastante cómico ya que "ella le dijo que sí, pero que se levantara porque se tenía que hincar con una rodilla no con las dos". https://www.instagram.com/p/BbVgO-HgxdL/?taken-by=aislinnderbez Aunque actualmente todo parece perfecto entre la cinta "Hazlo como hombre", donde ambos participan y el bebé que viene en camino, Aislinn confesó que en un principio no quería trabajar con Ochmann en 'A la Mala' ya que por puro capricho, prefería a otro actor que fuera su pareja en la cinta. Las amigas de la actriz también jugaron un papel importante en su relación ya que según nos contó la propia actriz, para la revista Quién, al principio ellas no creían del todo en Mauricio pues creían "que era el típico seductor con mil tácticas de ligue". Sin embargo, Aislinn decidió darle la oportunidad antes de juzgar, aclarando que se trataba de "un hombre sumamente transparente". Desde entonces, los actores se han vuelto inseparables y aún cuando cada quien tiene sus propios proyectos, siempre buscan compensar el tiempo que no se ven.Lo mejor es que ambos se llevan bien con su respectiva familia política; Aislinn incluso convive con la primer hija de Ochmann, Lorenza, del mismo modo que este ha mostrado una gran conexión con su cuñada, la pequeña Aitana. Uno de los pocos escándalos que atravesaron Ochmann y Aislinn fue cuando salieron a la luz una serie de fotografías comprometedoras del actor que un hacker que tomó su cuenta de Twitter. Mauricio pidió disculpas públicas y Ais lo apoyó en todo momento. El escándalo se fue dispersando porque ninguno de los dos hizo mayor problema al respecto e incluso se burlaron de ello. https://www.instagram.com/p/BL8xaa-gS-j/?taken-by=aislinnderbez Los actores se casaron en mayo de 2016, en una romántica ceremonia en Tepoztlán, Morelos, donde los familiares y amigos acompañaron a la pareja, además de que pudieron disfrutar de rituales especiales para reforzar su conexión espiritual. “Amar es ser libre, es dar espacios, es soltar, es dejar ir, es saber esperar, es saber vivir el uno sin el otro, es respetar por sobre todas las cosas, es aprender a callar antes de lastimar, es aprender a hablar antes de que sea demasiado tarde, es aprender a escuchar antes de interpretar, es poner límites, es ser fiel a uno mismo y, por consecuencia, al otro, es transparencia, es rendirse, es confiar. Por eso y mil cosas más que he comprendido contigo, te amo más que nunca. Gracias por este tiempo juntos”, palabras de Aislinn Derbez, dedicadas a Ochmann cuando se comprometieron, en 2015. https://www.instagram.com/p/BcF_hV0AOah/?taken-by=aislinnderbez https://www.instagram.com/p/BXnuLR5gQW9/?taken-by=aislinnderbez Información por nuevamujer.com