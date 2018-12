La impactante reacción de Kris Jenner al enterarse del consumo de drogas de Kim (VÍDEO)

Kim Kardashian, recientemente reveló que consumió éxtasis cuando grabó el polémico vídeo sexual con el que se hizo famosa, poco más de diez años. Sin embargo, lo que nunca se supo, fue la reacción de Kris ante estos sucesos.

En la entrevista que Kim mantuvo con el famoso medio "Busy Tonithg", la también modelo aseguró que siempre ha mantenido una relación cercana y abierta con su madre y que de hecho, fue ella misma quien le informó a Kris Jenner que había consumido éxtasis.

Esta y otras decisiones que Kim ha tomado precipitadamente en su vida, como la de casarse con Damon Thomas y, grabarse en un acto sexual con el cantante Ray J. fueron confesadas a su madre, por lo que Kris le dio un contundente mensaje, que provocó que la empresaria se alejara por completo incluso del alcohol y tabaco.

“Tú algún día no podrás tener hijos, no puedes hacer esto, vas a arruinarte la vida”, dijo Kris Jenner.

Después de ese par de malos momentos que se hicieron públicos y de las palabras de su madre, Kim se dio cuenta que no debía ver más allá de su experiencia para dejar las sustancias ilegales y convertirse en la persona que es ahora.

“Estaba tan enfadada, porque ella nuca probó las drogas… estaba tan enfadada pensando que me iba a convertir en una especie de drogadicta… y pensé que tenía razón y que esa no era yo, no he vuelto a hacerlo de nuevo”, detalló Kim..