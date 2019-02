La impactante figura de Jacqueline Bracamontes a dos meses de dar a luz 

Después de estar viviendo en Miami para dar a luz a sus hermosas mellizas, Jacky Bracamontes regresó a México.

Eso sí, regresó despampanante, pues a dos mes de dar a luz a sus bendiciones lució cinturita de avispa en su primer evento del año en el Teatro Hidalgo.

Además aprovechó para confesar cómo le hizo para lucir cuerpazo después de la cuarentena.

“Sigo lactando pero me tomé unas vitaminas que empecé desde el embarazo y creo que eso me ha caído muy bien, me ha ayudado al metabolismo, a sentirme sana”.