La icónica banda británica Led Zeppelin inspira nueva colección de Hot Wheels

Hot Wheels es una de las marcas de línea de automóviles de juguete más famosas del mundo, siendo parte de la firma norteamericana de juguetes Mattel, creada en 1968, precisamente el año en que el “Dirigible Metálico” iniciaba actividades tras realizar una serie de conciertos por Escandinavia bajo el nombre de “The New Yardbirds”, bajo la guía de Jimmy Page.

Mattel ha producido más de tres mil millones de autos, superando la producción combinada de los tres grandes fabricantes de automóviles y se espera que esta nueva colección sea un éxito de ventas.

Los autos de la colección de Hot Wheels siempre ha destacado por sus diseños llamativos y detalles en cada pieza, siendo juguetes fundidos a presión elaborados de plástico y metal con pintura que tiene acabados similares a los de los carros de producción y elaborados en base a los planos de distintos fabricantes.

A lo largo de los años, han lanzado diferentes colecciones que son muy apreciadas, llegando a pagar cantidades importantes por algunos modelos clásicos, de hecho fue el principal competidor de Matchbox hasta 1977 , cuando Mattel compró Tyco Toysal.

Se han fabricado más de 800 modelos y 11,000 variaciones de Hot Wheels y no podía faltar una dedicada al inmortal “Dirigible Metálico”.

Es uno de los juguetes más famosos del mundo con más de 6 mil millones de unidades, y también debe su éxito a que su precio se mantiene en 1 dólar en promedio desde su origen. Las ventas superaron los 16 millones en el primer año y apenas han disminuido desde entonces, pues con el tiempo se ha convertido en un objeto de coleccionismo para todas las edades y se han producido modelos de edición limitada y de películas, videojuegos, caricaturas y series animadas.

En el 2020 ya estarán disponibles en México estos autos de Led Zeppelin lanzados por Mattel.

Por su parte, Led Zeppelin es una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock, conformada por Jimmy Page, prestigioso músico de sesión y productor, al igual que el bajista y tecladista John Paul Jones, quien también era arreglista, el poderoso baterista John Bonham y el sensacional cantante Robert Plant.

Led Zeppelin es una de las bandas más icónicas de la historia del rock y este homenaje era más que merecido.

De 1968 a 1980, Led Zeppelin fueron los amos de la escena internacional, sus discos se vendieron por millones y sus maratónicas giras se realizaban en su mayoría en estadios repletos de fans que los elevaron a la categoría de mitos vivientes. Su colección de clásicos es enorme, pero no podemos dejar de mencionar algunos como “Black Dog”, “Whole Lotta Love”, “Rock And Roll”, “Immigrant Song”, “Stairway to Heaven”, “Dazed and Confused”, “Moby Dick”, “Good Times Bad Times”, “Communication Breakdonw”, “Heartbreaker”, “The Battle of Evermore”, “Misty Mountain Hope”, entre muchas otras.

Si eres un auténtico fan de Led Zeppelin y coleccionista de estas figuras, puedes encargar tu Hot Wheels en la página oficial Hot Wheels Pop Culture Led Zeppelin 2020.

Ricardo D. Pat