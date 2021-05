La historia y el origen de Cruella, la villana de Disney Plus ¿cómo puedo verla?

La nueva película de Cruella de Disney Plus ya está disponible y puedes verla si eres miembro de la plataforma y pagas una tarifa única para desbloquearla. Cruella ama la ropa de piel y está dispuesta a ser todo lo posible para conseguirla, incluso si esto involucra desaparecer perros, por lo que en La Verdad Noticias hemos decidido hablarte del origen y la historia detrás de esta villada.

En la mayoría de los casos, solo el nombre 'Cruella de Vil' sería suficiente para invocar miedo y ansiedad en cualquier persona que ama a los perros, o específicamente en aquellos que tienen dálmatas como mascotas.

Cruella de Vil, un personaje villano que se convirtió en un nombre familiar gracias a las muchas interpretaciones de Disney de la historia de los 101 dálmatas, ahora regresa en la película Cruella de Disney Plus, protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson, quien interpreta a la baronesa von Hellman, cuyos perros son robado esta vez.

El origen de Cruella de Disney Plus

Como bien sabemos Cruella de Disney Plus no es un personaje nuevo, ni mucho menos es una creación original del estudio. Cruella de Vil es una creación de la escritora Dodie Smith, quien introdujo al personaje en la novela infantil que escribió en 1956. La novela se lanzó inicialmente como 'El gran robo de perros' en Woman's Day, una revista para mujeres publicada en Estados Unidos. La historia trataba sobre Pongo y Missis, un par de dálmatas y sus dueños humanos, el señor y la señora Dearly. Cruella de Vil debuta como amiga de Mrs Dearly, y es una persona muy aficionada a la ropa de piel.

De Vil solicita con frecuencia comprar cachorros dálmatas a los Dearlyies, pero sus solicitudes son denegadas. Contrata a ladrones para robar los cachorros y despellejarlos. El resto de la historia involucra un plan al estilo de un atraco de Pongo y Missis mientras rescatan a sus cachorros y en el proceso encuentran muchos otros cachorros robados también.

La novela 'The Starlight Barking' que salió en 1967, es la secuela de 101 Dálmatas y continúa la historia, pero solo se centra en el mundo canino. Cruella de Vil, hace una breve aparición, pero nada que destacar, una versión muy diferente a la nueva película Cruella de Disney plus.

En la cultura pop, el nombre Cruella de Vil es sinónimo de codicia, vanidad y alguien que es pura maldad. El nombre en sí es un guiño directo al 'diablo y la crueldad', el hecho de que tenga una casa de campo llamada 'Hell Hall' ayuda con esa imagen. También se pueden extraer referencias literarias del Drácula de Bram Stoker, donde aparece el nombre 'Conde De Ville', un nombre que es un alias del propio Conde Drácula.

El personaje de Cruella de Vil se muestra a menudo repleto de una mandíbula cincelada; un rostro demacrado y afilado; tacones de punta y un cigarrillo acompañante. Su cabello es mitad negro y mitad blanco, y la apariencia general es bastante ominosa y aterradora. Nada en el personaje es sutil, todo es exagerado y a la vista, incluidos sus deseos.

Es muy vanidosa, muy glamorosa y su vestuario a menudo roza lo teatral. Está obsesionada con las pieles de animales y, a menudo, busca conseguir ropa de piel. En la versión de 101 dálmatas y 102 dálmatas, se muestra que dirige 'House of Devil', una casa de moda de alta costura que se especializa en ropa de piel. Es en la película de 1996 101 Dálmatas que de Vil explica por qué solo necesita cachorros: porque algunos perros, como los dálmatas, solo tienen su pelaje suave cuando son cachorros. Mientras que a medida que envejecen, su pelaje se vuelve áspero y no corresponde a una línea de ropa de piel.

Cruella de Vil es “adoptada” por Disney

Ahora ha llegado la nueva película Cruella de Disney Plus, pero esta no es la primera aparición del personaje en el estudio. Desde su debut en la novela de Dodie Smith, ha habido muchas películas y programas que han presentado al personaje de Cruella de Vil. Apareció en 101 dalmatas, la película animada de 1961 de Walt Disney, donde su personaje fue interpretado por Betty Lou Gerson.

La actriz estadounidense Glenn Close interpretó a De Vil en 101 Dálmatas de 1996 y 102 Dálmatas en el 2000, ambas películas de Disney. Hasta la fecha, Close sigue siendo la actriz más recordada que interpretó a De Vil.

La actriz de teatro musical Susanne Blakesless interpretó a De Vil en 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure. En el popular programa de televisión Once Upon a Time, Cruella de Vil aparece como una bruja que puede controlar animales. Ha habido muchas producciones teatrales y de audio en las que Vil es la villana y ahora Emma Stone, interpretará a Cruella de Disney Plus en el próximo largometraje.

¿Cuándo se estrena Cruella de Disney Plus?

Cruella de Disney Plus se estrenó en la plataforma como un título de Premier Access el 28 de mayo. Los suscriptores de Disney Plus tendrán que pagar una tarifa única de 329 pesos mexicanos (30 dólares) para desbloquear la película en esa fecha, esto aparte de su suscripción mensual de 159 pesos.

Mientras sigas siendo miembro de la plataforma, podrás transmitir la película cuando quieras. Puede obtenerla con Premier Access hasta el 30 de julio. La película Cruella de Disney Plus estará disponible para todos los suscriptores sin el cargo adicional a partir del 27 de agosto.

