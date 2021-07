La trágica historia de Pink Floyd, a 57 años de su creación

En la década de 1960, Pink Floyd dio un giro hacia lo trascendente, evolucionando hasta convertirse en una de las bandas más aventureras e introspectivas de todos los tiempos.

El grupo hizo que el rock progresivo fuera aceptable para las masas, que respondieron manteniendo obras maestras de los 70 como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall en las listas durante años.

Más de 50 años después de su formación, millones de personas todavía tienen una fase de Pink Floyd, que incluye sus álbumes, pufs, un sótano, auriculares y probablemente un par de luces láser.

Pero la historia de la banda está envuelta en misterio y tragedia. Una corriente de oscuridad y tristeza recorre gran parte de la música de Pink Floyd.

La enfermedad mental forzó a Syd Barrett a jubilarse joven

Pink Floyd, a 57 años de su creación

Syd Barrett fue la mente creativa original detrás de la banda, cantando, tocando la guitarra y escribiendo la mayoría de las canciones del álbum debut de la banda en 1967, The Piper at the Gates of Dawn, así como sus primeros sencillos exitosos, "Arnold Layne" y "See Emily Play ".

Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio: el padre de Barrett murió cuando él era solo un niño, dejando a su madre para criar a cinco hijos por su cuenta. Barrett se dedicó a las artes visuales y a tocar el piano clásico, pero en su adolescencia, le gustaba la música rock y los lugares nuevos y extraños.

En 1968, la banda contrató al cantante y guitarrista David Gilmour para complementar a Barrett, cuyo comportamiento en el escenario se había vuelto cada vez más impredecible. Su salud mental comenzó a deteriorarse, gracias en parte, según Rolling Stone, al prolífico uso de LSD.

Él estaba fuera de la banda en 1968, ya no era capaz de hacer frente a las presiones de la fama y de crear música mientras también manejaba un supuesto diagnóstico de esquizofrenia.

Pink Floyd deseaba que Syd Barrett estuviera allí

En junio de 1975, Pink Floyd estaba inmerso en las sesiones de grabación de su noveno álbum de estudio, Wish You Were Here.

Contó con dos piezas centrales, la canción principal y la épica suite de nueve partes "Shine On You Crazy Diamond", ambas escritas, al menos en parte, en homenaje al ex miembro de la banda Syd Barrett, quien había dejado la banda en los últimos tiempos debido a enfermedades mentales y problemas de drogas.

Un día, un personaje interesante apareció sin ser invitado a una sesión de mezcla. Nadie en la banda pudo identificar a este tipo tranquilo, confuso y corpulento con la cabeza rapada y sin cejas. David Gilmour de Pink Floyd fue el primero en darse cuenta: era Barrett, el tema de la canción en la que la banda estaba trabajando, y había aparecido como por arte de magia. Luego, se escapó sin decirle a nadie.

Esa sería la última vez que los cinco miembros principales de Pink Floyd ocuparían el mismo espacio. Sin embargo, el bajista Roger Waters, quien en 2019 anunció su nuevo film vio a Barrett un par de años después. "Me encontré con él en Harrods, donde solía ir a comprar dulces, pero no hablamos", dijo Waters al Mirror. "Él se escabulló".

Syd Barrett murió de cáncer

Después de dejar Pink Floyd en 1968, Syd Barrett no desapareció de inmediato. En 1970, lanzó dos álbumes en solitario, sus únicos dos álbumes como solista, The Madcap Laughs y Barrett, que consisten en material escrito durante una época anterior y más productiva.

Tocó un espectáculo en solitario, que terminó después de sólo cinco canciones. En 1971, Barrett le dijo a la prensa: "Estoy desapareciendo, evitando la mayoría de las cosas" y, "La mayoría de las veces, simplemente pierdo el tiempo". Fue por esa época que vendió los derechos de su música y se retiró al sótano de la casa de su madre en Cambridge, Inglaterra, donde vivió el resto de su vida.

Mientras que Barrett parecía algo insalubre y preocupado, para otros miembros de la banda durante su visita a una sesión de mezcla de Wish You Were Here en 1975, siguió trabajando en silencio, en privado, durante más de 30 años, ocupándose de la jardinería y la pintura.

En medio de informes de que su salud había mejorado, a principios de la década de 2000, Barrett falleció en Cambridge en julio de 2006 a la edad de 60 años. Si bien los informes iniciales sugirieron complicaciones de la diabetes como la causa de la muerte, el músico falleció debido a los efectos del cáncer de páncreas.

El cantante principal original abandonó la banda

En 1963, un técnico de la Royal Air Force que trabajaba en Londres llamado Chris Dennis conoció a Roger Waters, en busca de un cantante para su banda recién formada y aún sin nombre. Dennis dijo que estuvo presente cuando a Syd Barrett se le ocurrió el apodo de "Pink Floyd" y cantó para los primeros conciertos oficiales del grupo, que consistieron principalmente en canciones de blues.

Apenas un año después de unirse, Dennis dejó Pink Floyd. ¿Por qué? Le dijo a la prensa en 2012 que sentía que la banda no tenía futuro y que también le habían ofrecido un puesto en la RAF en Bahréin. Cuando regresó al Reino Unido, vio el álbum debut de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, en una tienda de discos.

Dennis finalmente se casó, tuvo algunos hijos y se estableció en Gales.

"No me arrepiento. Ayudé a fundar la banda de rock más grande del mundo...", dijo. "Eso es suficiente para mi".

La infancia de Bob Klose

El músico, Bob Klose, también conocido como Rado Klose, fue brevemente miembro de Pink Floyd, tocando la guitarra en una versión muy temprana del grupo, y ya no estaba en 1965.

"Realmente era un músico mucho mejor que cualquiera de los demás", dijo Waters en "Shades of Pink".

Klose era un estudiante en ese momento, y "tenía algunos problemas con los exámenes y realmente sentía que tenía que dedicarse, mientras que el resto de nosotros no éramos tan concienzudos".

Desafortunadamente, Klose abandonó Pink Floyd antes de que tuviera éxito, pero continuó disfrutando de una larga carrera como fotógrafo.

Sin embargo, no importa qué camino tomó hacia el futuro, tuvo que levantarse de un pasado estresante. Según la biografía de su sitio web, el padre de Klose "era un refugiado de la Alemania nazi" que también había luchado en la particularmente sangrienta Guerra Civil española.

Klose nació en Cambridge y pasó sus primeros años en la Tierra en condiciones de vida menos que ideales. Su padre había conseguido un trabajo como empleado agrícola y, al no poder conseguir otras opciones de vivienda, la familia vivía en una tienda de campaña en la propiedad donde trabajaba el padre de Klose.

“The Wall” se trata de la enfermedad mental y la infancia abusiva de Roger Waters

The Wall se encuentra entre los álbumes más emblemáticos de la historia del rock. Además que su influencia continúa actualmente ya que en el 2019, Roger Waters planeaba interpretar "The Wall" en la frontera entre México y Estados Unidos como protesta o para crear conciencia.

El doble LP de 1979 de Pink Floyd es el sexto álbum más vendido en la historia de los Estados Unidos, se encuentra entre los 100 mejores discos jamás hechos de Rolling Stone y es una de las pocas piezas de música rock que se ha adaptado a una película:

Esta es una película desgarradora sobre una estrella de rock llamada Pink que cae en los vacíos gemelos de la soledad y la enfermedad mental. Desafortunadamente, es en parte autobiográfico, temáticamente hablando.

Pink se basa tanto en Syd Barrett como en Roger Waters, quien escribió la gran mayoría del álbum por sí mismo. Barrett luchó contra problemas de salud mental, al igual que Pink, cuyos problemas comienzan cuando su padre muere en una guerra; de manera similar, el padre de Waters murió en la Segunda Guerra Mundial.

Esos son los primeros "ladrillos" en el muro metafórico que Pink construye a su alrededor, seguido pronto por otros traumas, incluidos maestros abusivos, destacados en la famosa pista destacada "Otro ladrillo en el muro (Parte 2)".

"La educación que recibí en la escuela primaria de varones en los años 50 fue muy controladora y exigió rebelión", dijo Waters. "La canción está destinada a ser una rebelión contra el gobierno errante, contra las personas que tienen poder sobre ti, que están equivocadas".

Richard Wright hizo un álbum conceptual sobre la depresión

Pink Floyd es una de las pocas bandas en las que todos sus miembros principales lanzaron álbumes en solitario, ya sea como proyectos paralelos mientras todavía estaban en el grupo o después de dejarlo.

El teclista Richard Wright hizo tres álbumes por su cuenta: Wet Dream en 1978, Identity en 1984 y Broken China en 1996.

Este último, como varios de los discos de Pink Floyd, es un álbum conceptual en el que cada canción gira en torno a un tema común. Lamentablemente, ese tema es la depresión clínica que sufrió durante años la esposa de Wright, Millie.

"Fue, por supuesto, un momento muy aterrador y muy emotivo, presenciar que esto sucedió", dijo el músico al Boston Globe. Inicialmente, planeó un proyecto instrumental, pero se dio cuenta de que sus canciones tenían un aire de tristeza.

"Muchas de las cosas que escribo serían melancólicas, y esta es una emoción que sin duda tiene que ver con la tristeza".

Psychology Today llamó al álbum "un retrato de la desesperación y la recuperación" y "sorprendentemente franco" en su descripción de la batalla de Millie Wright, que incluyó mucha terapia y una hospitalización. Y asegurando autenticidad y precisión, el terapeuta de Millie escribió algunas de las letras de Broken China.

El trabajo de Richard en Pink Floyd terminó con un quejido y una explosión.

En 1996, según The New York Times, Wright no había hablado con su compañero de banda Roger Waters en 14 años, aunque la banda se reunió (sin Syd Barrett) para una actuación única en el concierto benéfico Live 8 London en 2005.

Simplemente tres años después, Wright murió de cáncer, según su publicista. Tenía 65 años.

