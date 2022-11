La historia de un travesti contada en una canción de José José que no sabías

José José es un cantante mexicano reconocido internacionalmente que escribió una canción en la que el personaje del cual se habla es un travesti y aquí en la verdad noticias te contamos.

Hay que recordar que José José no es conocido por entrar a temas culturales como la comunidad LGBT+, de hecho en muchas veces ha sido lo contrario, lo han repudiado por algunas de sus canciones en las que se puede interpretar que hubo violación, sin duda uno de sus temas más polémicos.

Curiosamente, quizás sin que él lo supiera, el mexicano José José cantó una canción en la que se habla de un travesti y que quizás muchas personas ni sabían de la temática y hasta la han cantado.

La controversial canción de José José

Quizás de las canciones más extravagantes que realizó José José fue Email me (señor internet), la cual cantó junto a su hija y que contaba con ritmos medio de reggaetón, una mezcla curiosa, pero más allá de eso, José José no era conocido por adentrarse en temas y con esferas de público que no eran escuchas de él.

Se ha interpretado que Gavilán o Paloma tiene referencias a una relación entre un hombre y un travesti. En la letra no se dice explícitamente eso, pero en todo caso si lo hiciera perdería el chiste, pues las sutilezas lo son todo.

La línea de la canción en la que parece delatarse la verdad es la que dice: Pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Y cabe preguntarse, ¿qué era lo que José José pensaba al respecto? Bueno, ya te lo contamos.

El significado que le da José José

José José fue uno de los grandes cantantes mexicanos

La canción, según José José, habla de otra cosa. Él decía que la canción trataba de la relación entre un hombre y una mujer y que la frase que ya te compartimos de la canción hace referencia a la inhibición que siente el hombre en ese momento, pues es la primera vez para él que va a tener sexo.

Cabe destacar que el escritor de la canción, dejó la posibilidad abierta a que cualquier interpretación es posible en la canción, incluso la del travesti, por lo que queda en cada quien la interpretación que le quiera dar.

