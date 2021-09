La historia de éxito de Addison Rae, la estrella de TikTok

Addison Rae es conocida por ser una de las más destacadas creadoras de contenido en TikTok, ya que hasta el momento, cuenta con 83.7 millones de seguidores en la famosa plataforma de sincronización de labios. Pero no sólo eso, la joven estadounidense a sus 20 años de edad ya ha logrado cumplir su sueño adolescente, ser una actriz.

Así es, Addison, antes de ser una de las más populares tiktokers, anhelaba demostrar su talento actoral, y gracias a su fama en las redes sociales lo consiguió. La nueva mejor amiga de Kourtney Kardashian, también apareció en las últimas temporadas de “Keeping Up With The Kardashians”.

Addison Rae gana dinero con TikTok pero su fortuna de más de 5 millones de dólares en 2019 según Forbes, ha incrementado por sus otros proyectos fuera de las redes sociales. En marzo de este año lanzó su primer sencillo, "Obsessed", que fue duramente criticado por los expertos, pero aun así acumuló 19,4 millones de escuchas en Spotify.

Addison cumplió su sueño de ser una estrella de la pantalla/Foto: Crush News

Es coanfitriona de un podcast de Spotify con su madre, junto con American Eagle. Tiene su línea de belleza y cuidado de la piel, producto que acaba de comenzar a venderse en Sephora este mes. Y recientemente debutó con su primer protagónico en la película de Netflix “He’s All That”.

Addison Rae dejó la universidad por las redes sociales

Addison trabajó duro para poder ayudar a su familia económicamente, y que pudieran vivir con ella en California/Foto: Pinterest

En el verano de 2019, Addison decidió instalar en su teléfono celular la app de TikTok, y comenzó a subir diversos videos de baile. Para final de ese año, la estadounidense nacida en Lafayette, Luisiana ya tenía más de 300 mil seguidores, y comenzó a ser contactada por algunos sitios web de renombre.

Así que decidió cumplir una de sus metas, mudarse a Los Ángeles, y dejar la Universidad Estatal de Luisiana, donde ya llevaba algunos meses en curso. Como Addison Rae Easterling es una chica proveniente de una familia de clase media, sus padres no tenían tanto dinero como para mudarse con ella.

Sin embargo, después de unos meses, Addison les pidió a sus papás que se fueran a vivir con ella a California, porque los necesitaba, y a pesar de que en ese momento la chica tenía 18 años, sentía que sí podría conseguir el dinero para darles una buena vida a sus papás y hermanos menores.

Por lo tanto, el padre de Addison renunció a su trabajo en una empresa de remolques y se mudó con el resto de su familia a Tarzana; para el 2020, Addison se volvió una de las tiktokers más famosas, consiguiendo impresionantes contratos con marcas y grandes proyectos.

El sueño de Addison Rae, ser actriz

La tiktoker protagonizó con Tanner Buchanan el remake del clásico "She's All That"/Foto: IMDb

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el sueño de Addison Rae siempre fue la actuación. De hecho, para su cumpleaños número 16, la entonces adolescente recibió como regalo un viaje a Los Ángeles.

Esto no fue tan extravagante como parece, ya que el dinero era escaso para una familia de cinco integrantes, pero ese viaje le ayudó a Addison a entender que algún día ella quería vivir ahí y poder convertirse en una estrella.

Sin embargo, a pesar de que la cuenta de TikTok de Addison Rae tenía millones de fans, fue difícil que pudiera conseguir una oportunidad como actriz, ya que muchos productores y directores no confiaban en las capacidades artísticas de la joven por ser una influencer.

Pero Rae Easterling creció tomando clases de modelaje, actuación y danza, así que la actuación no era tema desconocido para ella. Fue la productora, Jennifer Gibgot, quien quedó tan encantada con la personalidad de Rae que decidió arriesgarse, y convencer al presidente ejecutivo de Miramax, Bill Block, la compañía a cargo de “He’s All That”, para que le dieran el papel estelar a Addison.

Para sacar la mejor actuación de Addison Rae, Gibgot decidió contratar a Mark Waters, quien dirigió éxitos como “Freaky Friday” y “Mean Girls”. Gracias a esto, la tiktoker logró ser una actriz tras el estreno de la película el pasado 25 de agosto en Netflix, y probablemente ya está en búsqueda de su siguiente personaje en el cine.

