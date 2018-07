La historia de amor de Justin Bieber y su prometida Hailey Baldwin

Tras haber anunciado su repentino compromiso, el cantante Justin Bieber y su novia la modelo Hailey Baldwin, en su cuenta social de Instagram han compartido el gran amor que sienten el uno por el otro, y es que muchos fans no sabían que la pareja ya llevaba un tiempo de conocerse.

Ambos famosos son la pareja del momento, al menos de un mes de noviazgo el artista decidió proponerle matrimonio a su novia Baldwin, en una romántica cena en Las Bahamas.

A pesar de que solo llevan poco tiempo de novios, ellos ya se habían conocido, cuando Justin Bieber tenía apenas 15 años y la modelo 13, en ese entonces eran muy buenos amigos, gracias a que el actor Stephen Baldwin, hija de Hailey Baldwin los presentara.

Recordamos que la primera foto que se tomaron juntos fue en el año de 2009, tras haber asistido al concierto del cantante Justin Bieber.

Aunque los dos famosos aseguraban que entre ellos solo había una linda amistad, durante un tiempo fueron captados de forma muy romántica.

Han transcurrido ya 9 años desde que se conocieron y quien diría que hace un par de días la pareja ya piensa en casarse y formar una familia, pues esto lo ha confirmado en cantante Bieber tras haber publicado en su cuenta social de Instagram una tierno mensaje a su esposa.

Así que me he comprometido a pasar mi vida llegando a conocer cada parte de ti que te ama con paciencia y amabilidad. Prometí guiar a nuestra familia con honor e integridad dejando que Jesús a través de su espíritu santo no guie en todo lo que hacemos y cada decisión que tomamos.