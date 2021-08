La historia de abuso de Aranza y Sergio Andrade

Aranza y Sergio Andrade trabajaron juntos cuando la cantante nacida en Chihuahua era una adolescente de 17 años. Sin embargo, por primera vez la intérprete de “Para dormir contigo” ha revelado que ella fue una de las víctimas de abuso sexual del polémico productor.

Ivette Becerra Meza, mejor conocida como Aranza, a sus 49 años finalmente decidió contar su historia durante una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”: "Ya estaban avanzados mis 17. Yo era virgen, era una niña que nunca había tenido un novio”, declaró la famosa.

Aranza habló sobre el abuso sexual que sufrió después de varios años ya que lo que le ocurrió no sólo le afectó a ella, sino también a su familia “todos estos años he protegido a mi familia de eso porque cuando mi papá se enteró del escándalo se volvió diabético”, reveló.

¿Aranza y Sergio Andrade fueron pareja?

La cantante no tuvo un romance con el polémico productor que estuvo en la cárcel/Foto: Radio Fórmula

Aranza y Sergio Andrade no fueron pareja, pero el productor musical logró abusar de la cantante posiblemente con manipulaciones; la artista confesó que durante mucho tiempo ella no pensó que fue víctima de un delito: "No sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada”.

“Yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada, yo no me ilusioné con la idea de él porque casi no lo veía", explicó. Y es que cuando la cantante conoció a Andrade ella no se "enamoró" del también compositor y músico, como muchas otras chicas lo hicieron, como Gloria Trevi y María Raquenel Portillo "Mary Boquitas".

Sin embargo, Aranza declaró que incluso fue “invitada” a las polémicas orgías que Andrade realizaba con las diversas jóvenes que eran sus víctimas.

Pero la cantante de “Dime” entendió que todo lo que ocurría en el ahora llamado “Clan Trevi-Andrade” no estaba bien, y comenzó a notar diversas señales que mostraban que Sergio no era lo que ella pensaba. Gracias a la oportunidad de otro proyecto laboral importante fue que Ivette pudo alejarse del productor.

Pero cuando Aranza decidió dejar a Andrade como productor y mánager él la amenazó diciendo que iba a arruinar su carrera, especialmente porque también lo rechazó sentimentalmente.

¿Qué otras mujeres fueron víctimas de Sergio Andrade?

Muchos consideran que Gloria Trevi y Mary Boquitas también fueron víctimas de los actos de Andrade/Foto: Twitter

Más de una decena de mujeres tuvo Sergio Andrade, que fueron sus víctimas como te hemos mencionado en La Verdad Noticias.

La mayoría de ellas eran jóvenes menores de edad y que en algún momento trabajaron para él, como Gloria Trevi, Karina Yapor, Aline Hernández, entre muchas otras. Lo ocurrido entre Aranza y Sergio Andrade solamente es uno de los diversos casos de abusos que cometió el productor y por el que fue encarcelado durante varios años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!