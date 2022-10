¿La historia de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez será llevada a la pantalla?

¿Victoria Ruffo contará su historia con Eugenio Derbez?

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la probabilidad de llevar la historia de su vida a la pantalla, tal como ha sucedido con varios artistas y reveló si existe la posibilidad de relatar el romance que tuvo con Eugenio Derbez.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez a lo largo de los años se han visto involucrados en su serie de declaraciones en contra del otro, pues su relación no terminó en las mejores condiciones.

Recordemos que existen muchas especulaciones en torno a la supuesta boda que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron, la cual fue falsa.

¿Victoria Ruffo contará su historia con Eugenio Derbez?

¿La historia de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez será llevaba a la pantalla?

La “reina de las telenovelas” Victoria Ruffo, acudió a la premiere de la serie de Miguel Bosé, por lo que fue cuestionada sobre si existen planes de contar su vida en una bioserie:

“No, para nada, no, no, no. Yo no creo que sea interesante, es bastante tranquila, bastante normal, son muchos años de trabajo, eso sí, pero… No, yo creo que mi vida privada, es privada, para mí” dijo.

De igual forma fue cuestionada sobre si existe un lado obscuro en su vida, el cual podría ser llevado a la pantalla, a lo que confesó que “sí”.

Sin embargo poco después el nombre de Eugenio Derbez surgió entre las preguntas y sobre si sería una parte de su vida interesante de contar, a lo que contestó: “No, ese es muy light, la verdad sí”.

Recordemos que aunque Victoria Ruffo le deseo una pronta recuperación a Eugenio Derbez, recalcó que no existe la posibilidad de entablar una amistad, a pesar de que tiene un hijo en común.

Te puede interesar: Victoria Ruffo supera el millón de seguidores en TikTok

¿Qué pasó con Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

¿Por qué Victoria Ruffo y Eugenio Derbez están enemistados?

La actriz Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron una breve relación amorosa, de la cual nació José Eduardo Derbéz.

Aunque se casaron, poco después Victoria Ruffo acusó a Eugenio Derbez de engañarla con una boda falsa, situación que el actor ha negado, pues asegura que la actriz sabía que la ceremonia no era verdadera.

Desde entonces Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han tenido una fuerte enemistad, pues incluso su hijo ha revelado que sus padres nunca han podido solucionar sus conflictos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram