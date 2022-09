La historia de Andrés García y Margarita Portillo; actual esposa del actor

Así ha sido la historia Andrés García y Margarita Portillo.

Andrés García durante su juventud, fue considerado un “rompe corazones”, llegando al altar en varias ocasiones, sin embargo ahora que el actor pasa por un complicado momento, quién se mantiene a su lado es Margarita Portillo, cuarta esposa del actor, con quién estuvo a punto de divorciarse.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que en las últimas semanas, la salud de Andrés García ha generado preocupación en el mundo de la farándula, debido a que se ha dicho cansado y muy débil.

Sin embargo, lo que también ha resaltado es el apoyo y cuidado que tiene por parte de su esposa Margarita Portillo, a quién conoció desde hace 22 años.

Margarita Portillo esposa de Andrés García

¿Cómo se conocieron Andrés García y Margarita Portillo?

Andrés Garcia inició su romance con Margarita Portillo en el 2000 y fue en 2011 cuando se convirtió en su esposa, la cuarta en la historia del actor.

Margarita Portillo contó para el programa “Ventaneando” que se conocieron poco después del Huracán Paulina en Acapulco, Guerrero, cuando ella tenía 24 años de edad:

“Yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo, traía una falda despintada porque yo perdí todo” reveló.

Aunque actualmente, Margarita Portillo es la encargada de cuidado de Andrés García, tras las complicaciones de salud que enfrenta, en 2015 dieron a conocer que habían iniciado un proceso de divorcio, mismo que nunca se concretó:

“Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacia el otro, ya no tiene caso seguir. No funciona estar cerca el uno del otro, porque son puros pleitos”, dijo en su momento el actor.

¿Qué fue de la vida de Andrés García?

¿Qué ha pasado con Andrés García?

Desde hace varios meses la salud de Andrés García ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo, luego de que se confirmó que padece cirrosis hepática, misma que ha afectado su calidad de vida.

El primer actor Andrés García, además ha sufrido varías caídas, por las que ha necesitado asistencia médica de emergencia.

En un último video, Andrés García aseguró que está viviendo sus últimos días, pues se dijo débil y muy enfermo.

