La hija y esposa de Tekashi 6ix9ine llevadas al hospital tras accidente en auto.

Según los informes, la hija de 6 años de Tekashi 6ix9ine, Saraiyah, estuvo involucrada en un accidente automovilístico con su madre, Sara Molina, en Semana Santa.

El dúo de madre e hija viajaba en una minivan Uber blanca en una autopista de la ciudad de Nueva York el 17 de abril cuando un automóvil color canela los chocó por detrás, informó TMZ el viernes.

El sitio obtuvo fotos de las secuelas que revelan que ambos vehículos sufrieron daños significativos. La hija del rapero Tekashi 6ix9ine estaba “asustada y llorando después de la terrible experiencia”, dijo una fuente a TMZ. Según los informes, Saraiyah, Molina y la hermana de Molina fueron trasladadas al hospital en una ambulancia.

Esposa e hija de Tekashi 6ix9ine sufren accidente

Molina, de 26 años, sufrió un latigazo cervical y una conmoción cerebral y todavía tiene mucho dolor como resultado del accidente. Ella también ha estado luchando contra la esclerosis múltiple, según el medio. Mientras tanto, Saraiyah, según los informes, tenía un “dolor grave” en el brazo después del accidente.

Tekashi, de 25 años, le dijo a TMZ que no estaba al tanto del incidente ya que él y su ex no se llevan bien. Planea hablar con la abuela de Saraiyah para “aclarar las cosas”.

Un representante del rapero no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de los medios estadounidenes y el rapero Tekashi 6ix9ine no ha publicado sobre el accidente en las redes sociales. Tekashi de vez en cuando da un vistazo a su vida como padre y también publica sobre el trabajo de caridad que hace por otros niños.

Tekashi reparte dinero a desconocidos en video

El 29 de abril, publicó un video de sí mismo repartiendo fajos de dinero en efectivo a los niños. Él subtituló el clip: “Estaba en camino a comprar [sic] un poco de café y me detuve al azar y les di $ 10,000 a algunos niños que salían de la escuela. 40.000 para esta semana”. Anteriormente, Tekashi 6ix9ine regaló un millón de pesos a una familia en Cancún.

La Verdad Noticias informa que, el intérprete de “Fefe” también tiene una hija de 3 años, Briella, con una mujer llamada Layna, quien asegura desde hace un tiempo que se había negado a conocer a Briella o pagar la pensión alimenticia.

Sin embargo, según los informes, Tekashi conoció a su pequeña hija por primera vez en abril de 2020, poco después de que saliera de prisión por extorsión y otros cargos.

