La hija del ‘Piojo’ Herrera ofrece una disculpa a los motociclistas

La hija del famoso director técnico, Miguel ‘El Piojo’ Herrera, hace unos días hizo unas fuertes declaraciones en rede sociales sobre los motociclistas, por lo que fue fuertemente criticada y ahora les pide una disculpa.

A través de su canal oficial de Youtube, Mishelle Herrera quiso tratar de aclarar lo que le sucedió en esta semana cuando circulaba por la Ciudad de México y un motociclista le pegó al retrovisor de su camioneta.

Y es que cabe recordar que fue ella quien después de lo sucedido contó en redes sociales que ella atropellaría a los motociclistas, ya que para Mishelle no saben manejar y solo estorban al momento de circular por las calles.

Mishelle comenzó el video dando su opinión respecto a los motociclistas, mismo que se malinterpretó en los medios de comunicación.

En el video se ve a la joven con un triste semblante y ante ello decidió aclarar lo sucedido:

"Hola a todos hoy es jueves y el video de hoy es diferente, es un video de disculpas, de perdón, perdón a los motociclistas, los principales ofendidos, no fue mi intención creo que mis palabras se malinterpretaron", dijo.

Esto sin duda fue para suavizar un poco a situación que ella misma provocó con sus palabras y después siguió hablando:

"No tengo mucho que decir, me arrepiento mucho de corazón, creo que por eso hoy estoy grabando esto, quiero decirles que si me siento mal, por la imagen que puedan tener de mi, les pido perdón de corazón"