La hija de Uma Thurman, Maya Hawke deleita con bikini de tanga ¡Qué cuerpazo!

Maya Hawke disfrutó de un descanso lejos de la pantalla grande mientras se dirigía a la playa con un grupo de amigos el viernes. La estrella de Stranger Things, de 22 años, que es hija de la estrella de Hollywood Uma Thurman, mostró su increíble físico en un bikini de tanga negro.

Maya se dirigió al agua con un amigo y la pareja apareció de muy buen humor mientras disfrutaban de un baño antes de regresar a la orilla para reunirse con sus amigos.

Después de secarse con una toalla mullida, la joven actriz se puso un chándal de camuflaje caqui y se sentó en un diván con sus amigas.

Maya consiguió su papel destacado como Robin en Stranger Things de Netflix con solo 20 años. Su nueva película Mainstream debutará en el 77° Festival de Cine de Venecia.

Mientras que la trama permanece en secreto, Maya protagoniza la película junto a Andrew Garfield, Nat Wolff y Jason Schwartzman.

El Festival de Cine de Venecia es una de las ceremonias de premiación más antiguas del mundo y está catalogado como uno de los "Cinco Grandes". Comenzó el miércoles y finaliza el 12 de septiembre.

Aunque el evento aún se lleva a cabo, es un asunto marcadamente atenuado con respecto a años anteriores en medio de la crisis del coronavirus, y los controles de temperatura y el uso de cubrebocas se vuelven obligatorios.

La aparición de Maya se produce después de que confirmara su incipiente romance con el ex de Sienna Miller, Tom Sturridge, de 34 años, en la ciudad de Nueva York en agosto. La estrella de Once Upon a Time in Hollywood y el actor de The Boat That Rocked se veían muy cómodos mientras caminaban del brazo y se besaban.

Tom tiene una hija, Marlowe, de ocho años, que comparte con su ex prometida Sienna Miller, quien recientemente se separó de su tercer prometido Lucas Zwirner, de 29 años.

Maya Hawke vive de nuevo con sus padres

Desde que la cuarta temporada de Stranger Things suspendió la filmación en Atlanta a mediados de marzo, Maya ha estado en cuarentena en el norte del estado de Nueva York en las casas de sus famosos padres Uma Thurman y Ethan Hawke en medio de la pandemia de COVID-19.

Encantada de pasar un buen rato con su hija, Uma, de 49 años, publicó una foto de ella misma cortándole el cabello a Maya en abril, y escribió en Instagram: "Los cortes de pelo caseros nos devuelven a casa. Todos nos encontramos de nuevo a nosotros mismos."

Maya habló sobre su situación de vida en una entrevista con Nylon y lamentó perder su independencia a raíz de la crisis del coronavirus.

"Siento que los últimos tres años de mi vida han sido un sueño y solo soy una niña de nuevo con mi familia", explicó.

Maya agregó: 'Me mudé y reuní toda mi vida y me convertí en una persona. Y esta enfermedad es como, "¡Ja, ja, ja, es broma! Eres una niña y vives con tus padres".

Además de Maya, Ethan Hawke y su ex esposa Uma también comparten un hijo de 18 años llamado Levon.

Ethan y su segunda esposa Ryan, con quien se casó en 2009, tienen hijos Clementine, de 12 años, e Indiana, de nueve, juntos. Mientras que Uma también tiene a su hija Luna, de ocho años. ¿Crees que Maya se parece a su famosa mamá en su juventud?