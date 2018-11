La hija de Susana Zabaleta se une al ejercito (VIDEO)

La famosa actriz Susana Zabaleta, volvió a los focos de atención al hacer una gran revelación de uno de sus hijos, pues su hija Elisabetha Gruener Zabaleta, concluyó su preparatoria el pasado mes de junio, lo que dejó muy orgullosa a su madre, y aún más a su padre: Daniel Gruener, un famoso cineasta, que profesa la religión judía, y su hija siguió sus pasos, pues se convirtió al judaísmo y eligió profesar su nueva religión con una radical decisión, pues decidió integrarse al servicio militar…En Israel.



La famosa actriz expresó sus sentimientos acerca de la decisión de su hija en el programa “De primera mano” donde relató algunas de las experiencias que su hija ha compartido con ella, y una de las más extremas fue uno de sus entrenamientos en el desierto, que tuvo que ser pospuesto debido a una tormenta eléctrica.

“Ayer me habló y me dijo: ‘Mamá pusimos el campamento en el desierto, las casas de campaña. Llevábamos comida para cuatro días y de repente empezó una tormenta eléctrica y hubo aire, y empezó a granizar. Nos sacaron de ahí en camionetas y toda mi ropa se quedó en el campamento. No me voy a poder comunicar contigo, pero estoy feliz’. Dices ‘¡Wow!’, esa pinche niña fresa ahora está comiendo lodo”.