La hija de Sergio Mayer Mori, no convivirá más con su actual novia; Natalia Subtil

La ex pareja de famosos formada por la bella modelo brasileña Natalia Subtil y el actor Sergio Mayer Mori, ha sido objeto de titulares debido a la mala relación que estos llevaban gracias a la irresponsabilidad que presentaba Sergio con respecto de sus obligaciones como papá y proveedor, aun después de sus separación como pareja. Sin embargo, en esta ocasión el detalle que ocupa este espacio, es la convivencia de su pequeña hija Mila con Raquel Chaves, actual novia del actor.

La brasileña Natália Subtil, reveló que la pequeña Mila ya convive con la novia de Sergio.

Sin embargo, Natàlia detalló que no aprueba del todo que Raquel Chaves, novia de Mayer, pase tiempo con su pequeña, debido a que esta fuma mucho.

“No me gusta porque creo que fuma mucho y no me gusta que estén cerca de mi hija. Ese es un lema que tengo adentro de mí, creo que todos los papás, porque yo soy cero todo; entonces, no me gustaría que mi hija esté en medio”, afirmó.