La hija de Michael Jackson cautivó con su belleza al posar desnuda

Paris Jackson la hija del fallecido rey del pop Michael Jackson, impacto a todos los seguidores en redes sociales al compartir una foto mostrando partes de su cuerpo.

La guapa modelo Paris Jackson compartió una atrevida imagen, presumiendo su espectacular figura, la famosa encendió las redes sociales y logro emocionar a todos los fanáticos.

En la instantánea Paris Jackson luce sin sostén y besando a su perro, en la imagen la modelo de 20 años dejo volar la imaginación de todos los internautas al compartir una provocativa publicación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la hija de Michael Jackson realiza una atrevida fotografía, recordamos que hace meses compartió una imagen donde abrazaba a su perro.

“Entre tus brazos, con mi cabeza en tu pecho, no hay lugar donde me sienta más segura o amada excepto en los brazos de Koa, desde luego”. Comentó Paris Jackson.

Paris Jackson a su corta edad ha participado en algunas pasarelas de moda, pero en esta ocasión causó gran alboroto a todos los seguidores al mostrar partes de su cuerpo al desnudo.

La foto que compartió la hija de Michael Jackson revela los tatuajes que se ha realizado en su brazo derecho.

Aunque algunas personas la han criticado por las fotografías que cuelga en su red, Paris Jackson en una ocasión mencionó que desnudarse no le causaba vergüenza.

“Elcuerpo humano es algo hermoso y no importa los ‘defectos’ que tengas como cicatrices, libras de más, estrías, pecas, lo que sea, es hermoso igual y debes expresarte como te sientas cómoda”, asegura para hacer un llamado a la tolerancia. “Si les molesta a algunos de ustedes lo entiendo y los invito a no seguirme más, pero no puedo disculparme por esto de ninguna manera. Es quien soy y me niego a mantener mis creencias en secreto”. Comento la hija de Michael Jackson.