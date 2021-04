Hija de Madonna, Lola Leon, confirma que su primer novio fue Timothée Chalamet

La hija de Madonna de 24 años, Lourdes "Lola" Leon, habló sobre sus ambiciones profesionales y su vida amorosa en una rara entrevista con Vanity Fair. En la plática confirmó el noviazgo que tuvo con el actor Timothée Chalamet, quien fue su primera relación cuando ambos eran más jovenes y estaba estudiando.

En el sincero chat de Facetime publicado en la edición de mayo de la revista, Leon recordó haber asistido a la Escuela Secundaria de Música y Arte y Artes Escénicas Fiorello H. LaGuardia en Manhattan, donde el actor de "Beautiful Boy" también era estudiante.

Lourdes, primogénita de Madonna con su ex Carlos Leon, confirmó después de años de especulaciones que ella y el actor estuvieron involucrados sentimentalmente durante su tiempo en la prestigiosa escuela que fue la base de la película "Fame".

"Lo respeto mucho (a Chalamet), éramos un pequeño tema. Mi primer novio". dijo sobre el actor nominado al Oscar.

Lola y Timothée estudiaron en la misma escuela y ahí tuvieron un romance adolescente/Foto: Rock and Pop

Timothée Chalamet aún es amigo de la hija de Madonna

Leon y Chalamet aún conservan una buena amistad después de su noviazgo/Foto: People

Si bien Leon no ofreció demasiada información sobre el romance de la escuela secundaria, Chalamet reflexionó anteriormente sobre asistir a una fiesta con Leon y Madonna.

"Esa fue en realidad una noche muy divertida... Madonna estaba un poco con nosotros bailando y mi amigo Joey estaba allí y Lola también y estábamos bailando todos juntos", dijo la estrella de "Call Me By Your Name" durante una aparición en El programa de radio de Andy Cohen en 2017.

"Normalmente no hablo de estas cosas, pero fue una buena noche", agregó.

Aunque Leon, conocida como Lola para sus amigos, no tiene más que cosas agradables que decir sobre su ex, desde entonces ha dejado atrás su romance adolescente. Actualmente está saliendo con el estilista Jonathan Puglia.

Lourdes puede tener un perfil bajo en las redes sociales (se ha unido recientemente a Instagram) pero eso no significa que no haya estado ocupada.

La bailarina y modelo entrenada ha estado abriendo su propio camino al trabajar con marcas de moda como Stella McCartney y Adidas y recientemente fue anunciada como la nueva cara de la campaña Marc Jacobs Spring 2021, como te revelamos en La Verdad Noticias.

Si bien aún no ha iniciado una carrera como actriz, Lola Leon, hija de Madonna le dijo a Vanity Fair que le gustaría el "desafío" de interpretar a la Madre Teresa en una película.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.