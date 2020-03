La hija de Lucero presume en Instragram su gran talento ¡Es Perfecta!

¡Sorprendente! La hija de Lucero por fin reaparece en las redes sociales y junto a su papá el cantante Manuel Mijares, dejaron enloquecidos a los usuarios de Instagram al interpretar juntos una famosa canción.

Lucerito Mijares a pesar de estar ausente de las redes sociales, su papá no pierde la oportunidad de compartir inolvidables momentos que tiene con su hija, pues la joven ha heredado un gran talento para cantar.

El artista quiso consentir a sus fans y que mejor que cantar una canción, pero en esta ocasión no lo hizo solo, pues estuvo acompañado de su adorada y preciosa hija, quien se mostró emocionada de cantar junto a su papá.

Con una canción del cantante canadiense Michael Bublé, el famoso tuvo un emotivo momento de padre e hija, pues juntos comenzaron a interpretar la canción "Everything", dejando enloquecidos a los internautas, incluso "La Novia de América" no dudó en comentar la publicación de su ex esposo.

La hija de Mijares presume su gran talento

La hija de Lucero tal parece que desde joven ha demostrado su pasión por la música, por lo que los fans de sus famosos papás, esperan que se convierta en una gran artista; la joven tiene un gran talento, pues así lo presumió al cantar junto a Manuel Mijares.

"Divirtiendonos en casa. Aquí Lucerito y yo divirtiendonos en casa haciendo lo que más nos gusta. Cantando una canción de un de un gran artista a quien admiramos mucho. @michaelbuble #everything #quedateencasa". Comentó el cantante.

Los fans de Manuel Mijares quedaron muy entusiasmados al ver un adorable momento donde la hija del artista demostró que una de sus grandes pasiones es la música y qué mejor que cantar a lado de su famosa papá.

