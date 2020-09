La hija de Kate Moss, Lila Grace es el vivo retrato de su madre ¡HERMOSA!/Foto: Pinterest

La leyenda de las pasarelas Kate Moss ha transmitido sus genes de la moda a su hija Lila Grace. La famosa modelo y su niña de 17 años mostraron su sorprendente parecido familiar mientras salían juntas en una noche de clase alta en Londres.

Kate, de 46 años, fue fotografiada caminando con Lila, quien es su viva imagen, mientras la pareja se dirigía a la fiesta de cumpleaños de Kim Jones en la capital. La diseñadora e ícono de la moda de Dior celebró su 47 cumpleaños con una cena discreta en el restaurante Laylow el viernes por la noche.

Kate y Lila también se unieron al novio de Kate, el Conde Nikolai von Bismarck, la feliz pareja que luego abandonó el hotspot de la mano.

Lila ha decidido seguir los pasos de su famosa mamá. La joven cuyo padre el director creativo Jefferson Heck, está comenzando su carrera en el modelaje/Foto: Mirror

Kate optó por un ambiente relajado con un vestido holgado de seda color crema y tacones. Lila, por su parte, eligió un vestido midi de gasa negro, botas y chaqueta de cuero. El dúo de madre e hija fue todo sonrisas mientras mostraban su estilo sin esfuerzo al ingresar a la fiesta.

Kate Moss heredó toda su belleza a su hija Lila

Kate se hizo un nombre en el mundo del modelaje y se hizo famosa por su estilo de vida fiestero y su membresía en el ultra-elegante Primrose Hill Set en los años 90. Pero ha dejado todo eso atrás, abandonando el alcohol y cambiando fiestas exclusivas por noches tempranas y yoga.

Kate es una importante supermodelo de los 90's. Su fama se hizo más grande desde que se convirtió en la imagen oficial de Calvin Klein en 1992 para su línea de perfumes, ella tenía 18 años aquel momento/Foto: Pinterest

Anteriormente reveló que lleva dos años sobria y agregó: "Me voy a la cama a las 11 pm y veo Netflix antes de irme a dormir. Me despierto alrededor de las 8 am. Estoy un poco aturdido por la tarde si no duermo ocho horas".

Kate continuó: "Me enfrento al estrés haciendo yoga. Me ayuda a concentrarme en el aquí y ahora".

Hizo su regreso a Londres el mes pasado después de aislarse en su casa de Cotswolds, acompañada de Lila, el conde Nikolai y su media hermana y estrella de Made in Chelsea, Lottie, de 22 años. Se dice que el amigo peluquero de Kate, James Brown, también se unió a ellos para el encierro.

Una fuente le dijo a MailOnline en ese momento: "Kate y James han sido amigos durante toda su carrera, son como una familia. Se sienten muy cómodos viviendo juntos. Es una ventaja adicional que James sea peluquero y haya podido ayudar cuando se trata de raíces demasiado grandes y cabello fuera de control.”

"Lottie, que se ha teñido el cabello de rosa en el encierro, también ha formado un vínculo estrecho con James, y regularmente compra con él cuando compra comida para la casa”, dijo la fuente. ¿Crees que Lila también podría convertirse en una super modelo como su mamá?