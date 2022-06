La hija de Jamie Lynn Spears, Maddie, cumple 14 años: "Mi gracia salvadora".

Jamie Lynn Spears tiene oficialmente a una niña de 14 años en casa. La estrella de "Zoey 101", de 31 años, celebró el cumpleaños de su hija Maddie el domingo y escribió a través de Instagram que "no puede creer" que su hija mayor haya crecido tanto.

"Mi bebé tiene 14 años hoy, y estoy muy agradecida por todos y cada uno de los días que puedo ser su mamá, incluso durante estos años de adolescencia jajaja", Spears subtituló una presentación de diapositivas de fotos antiguas.

“Ella ha sido mi gracia salvadora, desde el día que nació, y lo sigue siendo, pero ver lo duro que trabaja, lo mucho que se preocupa y el ejemplo que le da a su hermana es lo que me hace sentir tan orgullosa de ser su mamá”, continuó la estrella de “Sweet Magnolias”. "Te amo, Maddie".

Jamie Lynn Spears celebró el cumpleaños de su hija Maddie

La hija de Jamie Lynn Spears, Maddie, cumple 14 años: "Mi gracia salvadora".

Lynn Spears, quien también es madre de su hija Ivey, de 4 años, recibió el gran día de Maddie con pastelitos. La Verdad Noticias informó el mes pasado que Jamie Lynn Spears celebró la graduación de secundaria de su hija Maddie.

La autora de “Things I Should Have Said” publicó las imágenes de la ceremonia con muchos emojis, que muestran a la futura estudiante de secundaria sonriendo con un vestido blanco y tacones azules.

Spears le dio la bienvenida a Maddie en 2008 con su entonces prometido Casey Aldridge. Después de su separación de 2010, se mudó con Jamie Watson. La pareja se casó en 2014 y le dieron la bienvenida a Ivey cuatro años después.

Jamie Lynn Spears ocultó su primer embarazo a Britney

La hija de Jamie Lynn Spears, Maddie, cumple 14 años: "Mi gracia salvadora".

La cantante de country ocultó su primer embarazo a su hermana, la cantante Britney Spears, escribiendo en sus memorias de enero que la Princesa del Pop se enteró con el resto del mundo.

“[A mi equipo] le preocupaba que su inestabilidad en ese momento la hiciera poco confiable”, escribió Jamie Lynn sobre Britney. “Hice lo que mi equipo me dijo que hiciera porque era menor de edad y no quería crear más problemas.

“Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decírselo a mi hermana persiste”, continuó la ex estrella de Nickelodeon. “La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable”.

Britney, quien está escribiendo sus propias memorias, que publicará en Simon & Schuster, ha criticado el libro de su hermana menor en múltiples ocasiones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.