La hija de Aylín Mujica es víctima de bullying por una impactante razón/Foto: Perú

La bailarina y actriz cubana Aylín Mujica de Televisa dejó a toda la audiencia del programa “Sale el Sol” muy sorprendidos al confesar que su hija es víctima de bullying en la escuela donde va, y que la razón por la cual se burla de la niña es por ser bonita. OMG!

La cubana relató a las cámaras del programa de televisión que en estos momentos ella se siente muy triste por no saber qué hacer por su pequeña hija Violeta de 9 años, ya que en diversas ocasiones la niña llega de la escuela llorando porque sus compañeros le hacen bullying por ser bonita, algo que a las otras niñas les podría generar envidia.

Aylín Mujica y su hija Violeta/Foto: People en Español

Pese a esto, la actriz de Televisa le aconseja a su hija no hacerle caso a las personas que la critican, ya que ella se debe enfocar en sus estudios; sin embargo, Violeta sí está siendo afectada por los maltratos y ofensas que le repiten día con día en la escuela.

“Estuvimos un año en Los Ángeles y llegábamos de Miami. Le decían que tenía un acento de la Florida, que tenía el cabello demasiado largo. Son cosas de niños, pero desde niños se forja la personalidad de un ser humano”, expresó Aylin.

Estrella de la telenovela de Televisa “Como tu no hay dos”, Aylín Mujica aseguró que está tratando de apoyar en todo a Violeta ahora que está pasando por esta situación del bullying, dándole todo el apoyo emocional y psicológico para que la niña no se vea afectada por los comentarios negativos que hace en contra de su persona.

Aylín Mujica también sufrió bullying

El acoso escolar es algo que ha existido desde hace muchos años, así que cuando el reportero del programa “Sale el Sol”, le preguntó a la cubana si ella en algún momento vivió bullying, ella expresó que sí.

“Sí, yo empecé a los 8 años en la academia de ballet y de pronto llevaba unas zapatillas nuevas y a mis compañeras les daba un poco de celos o cosas así. Ni siquiera quiero hablar de esto porque son cosas curadas del pasado”, reveló la bailarina.

También te puede interesar: Aylín Mujica es la nueva estrella que regresa a Televisa

No obstante, Aylín Mujica de Televisa afirmó que todas las críticas que recibió trató de que no le afectaran, ya que desde niña igual que su hija, en su familia le enseñaron que siempre debía ser un buena persona aunque el resto no lo fuera.