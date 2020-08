La hermana de Sharon Stone tiene lupus y se contagió de COVID-19/Foto: Aaj Ki Taza Khabar

Sharon Stone ha revelado que su hermana menor, que sufre de lupus, junto con su esposo están hospitalizados con el coronavirus, y culpó a “uno de ustedes que no usa máscara (cubrebocas)” por su difícil situación.

“Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene COVID-19. Está en la habitación de un hospital. Uno de ustedes que no usaba máscara hizo esto”, dijo la actriz de “Basic Instinct” de 62 años en Instagram el sábado.

“Ella no tiene un sistema inmunológico. El único lugar al que fue a la farmacia”, continuó Stone. “No se realizan pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay 5 días de espera para obtener los resultados. ¿Puedes enfrentarte solo a esta habitación? ¡Usar una máscara! Para ti y los demás. Por favor”, escribió.

¿Qué es el lupus?

El lupus, una enfermedad sistémica en la que el sistema inmunológico de las personas ataca sus propios órganos y tejidos, causa inflamación en varias partes del cuerpo, incluida la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones, según la Lupus Foundation of America.

La hermana de Sharon Stone comparte su experiencia

El viernes, Kelly compartió una imagen de ella y su esposo Bruce Singer durante un viaje del 13 de marzo. “Conduje hasta nuestro paraíso en Montana. Pensamos que Covid no nos encontraría y no podría encontrarnos. Sin compras, sin fiestas, apenas vi a un humano. Ahora estoy luchando por respirar. No quieres tener covid”, escribió.

Kelly luego publicó un video desde su habitación del hospital. “Te ruego que sepas que esto es real. Estoy jadeando por cada respiración sin oxígeno”, dijo vacilante. “Por favor, haz esto por las personas que amas, respalda más pruebas, más máscaras, exigiendo que todos usen una máscara. Nunca, nunca querrás sentirte así. Te lo prometo."

Y en un video separado, dijo que se sentía mejor mientras tomaba Remdesivir. “Estoy agradecida por este increíble hallazgo para ayudar a reducir la carga viral. Remdesivir junto con esteroides y oxígeno y el gran cuidado de los trabajadores de primera línea”, dijo.

El domingo, Sharon compartió un extenso video en Instagram titulado: "VOTE TO LIVE". “Como muchos de ustedes saben, publiqué que mi hermana estaba en el hospital en una habitación de COVID y que tenía lupus y estaba luchando por su vida. No les dije que su esposo Bruce también está en una habitación de COVID en el mismo pabellón, luchando por su vida, y que se quedaron en casa todo el tiempo que pudieron”, dijo.

“En Montana, donde viven, no puedes hacerte la prueba a menos que tengas síntomas, y luego no obtienes los resultados de la prueba durante cinco días. Además, las personas con las que entraron en contacto, como mi madre, que ha tenido dos ataques cardíacos, cinco stents y un marcapasos en los últimos cinco meses, no pudieron hacerse una prueba porque no tenía síntomas a pesar de que podría haber estado contacto casi asintomático que les dio COVID”, continuó Sharon.

“Las enfermeras en el hospital que los atienden no pueden hacerse la prueba porque no tienen pruebas con las que hacerles la prueba. Esas enfermeras están arriesgando sus vidas y no pueden hacerse la prueba”, dijo, y agregó que su abuela y madrina también murieron de la enfermedad.

La actriz y productora estadounidense, desde hace varios años ha participado en diversas campañas para apoyar a las personas que tienen el mismo padecimiento que su hermana, Kelly Stone/Foto: Dallas Morning News

Con la publicación en redes sociales, la actriz espera que la gente pronto tome más conciencia de lo mucho que puede afectar a otros el no cuidarse durante esta pandemia. ¿Crees que la hermana de Sharon se podrá recuperar del virus?