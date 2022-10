"La generación más pobre": Lolita Cortés decepcionada de La Academia 20 años

Lola Cortés habla del pobre desempeño de 'La Academia 20 años'

No cabe duda que Lolita Cortés fue parte fundamental para que La Academia 20 años fuera todo un éxito en redes sociales, rating y en las noticias de la farándula qué semana a semana encabezaba dicha producción con la dama de los musicales.

Aunque los números muestran una cosa, para la actriz y cantante los resultados fueron demasiado pobres y poco equiparados con los que se presentaron en generaciones anteriores, resaltando la poca ejecución que la producción de TV Azteca implementó en los alumnos de esta generación.

El reality show que tuvo como ganadora a Cesia de Honduras, no fue del todo del agrado de la cantante Lolita, quién en una entrevista reciente detalló los puntos qué hicieron mediocre a la generación encabezada por el director musical Alexander Acha.

Han pasado poco más de 2 meses desde que Tv Azteca cerró las puertas de 'La Academia', sin embargo la juez de hierro Lolita Cortés continúa dando de qué hablar en redes sociales, ahora tras despotricar contra el programa, asegurando que la presente edición fue la más pobre en cuanto a contenido y ejecución vocal por parte de los alumnos.

Fue en el podcast para Pedro Prieto donde la actriz declaró que “Fue muy muy muy desesperante para mí esta generación. ¡Desesperante!", al mismo tiempo que resaltó los puntos malos en la ejecucción del programa.

“Ha sido la generación más pobre. Empezaba el show y todo una mierda y yo decía: ‘Esto es 20 años La academia, no puede ser que tus compañeros no te hagan coros’ y respondían: ‘Es que me aprendí una canción’, ¿Y? Tu día tiene 24 horas y tu canción dos minutos, ¿puedes o no puedes?”, recalcó.

Como recordarás, esta generación se distinguió por la corta durabilidad, pues fueron apenas dos meses los que los alumnos tuvieron para demostrar su talento y el reality coronó al final a Cesia, Mar y Andresse.

Lolita Cortés nuevamente estalla contra Alexander Acha

Por si fuera poco la actriz y cantante de musicales recordó sus constantes peleas con Alexander Acha, director musical de esta generación y a quién condenó su poca capacidad para hacer que los alumnos se aprendieran una canción de 2 minutos en tan solo una semana.

“Creo le faltaron muchos pantalones para decir: ‘señores, esto no va al escenario’, o no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases y tú como director tienes que estar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno, que se aprendan el show. De 8 a 3 es mi escuela, de 3 de la tarde, se los dejó a la producción”, dijo.

Ahora bien, pese a todo lo entredicho, recordemos que Lolita Cortés alzó la mano para ser tomada en cuenta en caso de TV Azteca decidiera retomar el proyecto en 2023 y sumarla al panel de jueces.

