La franquicia Transformers será renovada por completo, asegura Anthony Ramos

Anthony Ramos, estrella de la nueva película de la franquicia Transformers, dio a conocer que las cosas están a punto de cambiar.

Y es que se quiere confirmar que Transformers continúe en el cine con dos películas más. Esto después de que la saga que comenzó en 2007 y que rápidamente se posicionara como un gran éxito de Hollywood, y que desafortunadamente al pasar los años el resto de las películas resultaron en fracasos cada vez peores.

Tampoco podemos olvidar el terrible trabajo de Michael Bay y el escándalo con Megan Fox cuando la saga aún comenzaba, así como el hecho de no poder adaptar de la mejor manera las animaciones.

¿Quién es Anthony Ramos, en la franquicia de Transformers?

La siguiente película de Transformers, una secuela de Bumblebee (El abejorro).

Anthony Ramos será el nuevo integrante de la siguiente película de la franquicia Transformers. Este actor saltó a la fama por sus apariciones en películas como Nace Una Estrella, Godzilla II: El Rey de los Monstruos y Hamilton.

Actualmente con 29 años es un astro en ascenso, y en una entrevista para el medio Variety, reveló que la nueva cinta de la franquicia concederá una transformación total. Muy aparte de lo que Netflix presenta en Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise.

“Acabo de comenzar Transformers, así que espero hablar contigo en unos meses y te haré saber cuál terminó siendo más difícil. Primero fue Shia LaBeouf, Mark Wahlberg, Hallie Steinfeld y [ahora] yo. Es muy diferente. Dominique Fishback: es muy diferente”, declaró Ramos.

Pero agregó: “¡Transformers se ha transformado! Steven Caple Jr. [el director] es un visionario, no puedo esperar a que la gente vea a este hombre trabajar y realmente mostrar a todos la plenitud de su gloria. Tenemos algunas cosas preparándonos para todos ustedes, ni siquiera lo saben”.

Por ahora, la próxima entrega en la que veremos a Anthony será en el estreno de ‘En el barrio’, que es una película dirigida por Jon M. Chu y basada en el legendario musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes.

Anthony Ramos no revela nada de la franquicia Transformers

Anthony Ramos dijo que la franquicia Transformers será renovada.

Aunque es cierto que el actor Anthony Ramos dijo que la franquicia Transformers iba a ser renovada por completo no compartió detalles sobre el argumento de lo nuevo, pero aseguró que se espera algo grande.

La siguiente película de la franquicia Transformers tiene un gran desafío por delante ya que cuando las películas se han extendido durante largos años casi siempre resultaron peor que la anterior, por lo que los fans tal vez no se sienten tan confiados por lo que pueda ofrecer la siguiente.

Además está el hecho que Hollywood se ha dedicado en los últimos años a extender sus historias con numerosas secuelas, spin-offs, precuelas y mil cosas más, productos que pocas veces contribuyen con algo valioso y solo son pretextos para recaudar más dinero.

En el caso de la franquicia de Transformers, la gran diferencia fue Bumblebee, una película que logró llamar la atención del público y la crítica en todas partes del mundo. Esta entrega ha sido el último intento de Paramount para continuar con la franquicia y las cosas resultaron un poco mejor.

Bumblebee tuvo un presupuesto de US $100 millones pero reunió US $465 millones a nivel global, una cantidad no tan impresionante pero sí lo bastante sólida como para continuar con la marca. Pero por el momento se ha comenzado con la siguiente película de la franquicia Transformers aunque no hay fecha de estreno.

