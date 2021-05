La foto más famosa de Paris Hilton es FALSA: "Fue completamente Photoshop"

Probablemente hayas visto la imagen de Paris Hilton con una camiseta que dice "Deja de ser pobre", y en caso de que no la recuerdas, en La Verdad Noticias la traemos de vuelta en esta nota.

Siempre ha sido una analogía descarada para el exceso de principios de los 2000: aquí está Hilton, heredera de la alta sociedad conocida por todos esos viajes a Kitson y por usar bolsos con monogramas de Louis Vuitton, le dice al mundo que deje de ser pobre. Pero nunca existió.

Hoy, Hilton utilizó Instagram Reels para dejar las cosas claras. En la forma clásica de París, con un emoji de corona, su leyenda dice: “Desacreditando el mito de #STOPBEINGPOOR. No crea todo lo que lee".

“Esto fue completamente retocado con Photoshop. Todo el mundo piensa que esto es real". La socialité reveló una foto de la que la camiseta real que dice "Deja de estar desesperado". El diseño fue en realidad del lanzamiento en 2005 de la línea Chick de su hermana, Nicky.

Hilton revela que blusa "Deja de ser pobre" nunca existió

Paris Hilton quiere tener control sobre su imagen

"This is Paris", el documental de YouTube sobre la socialité

La revelación de Paris Hilton se produce cuando ha estado recuperando su imagen durante los últimos meses. En septiembre de 2020, lanzó el documental en bruto This Is Paris sobre el abuso que sufrió en un internado para adolescentes con problema de comportamiento y salud mental.

También se une a celebridades como Emily Ratajkowski para tomar más control de los medios que los rodean. A finales de abril, Ratajkowski incluyó una versión NFT de una fotografía en Christie's que anteriormente había sido apropiada y vendida por Richard Prince por 90.000 dólares como obra de arte.

Al hacerlo, Ratajkwoski recupera simbólicamente una imagen y da voz a una situación sobre la que una vez no tuvo control.

En una nota más ligera, si pensaba que la camisa "Stop Being Poor" era real, no se sienta tan mal. Es bastante creíble, dado el historial de Hilton de usar declaraciones atrevidas y atrevidas en su pecho, como lucir una famosa camisa rosa que decía "Eso está caliente" en la parte delantera y "Tú no" en la espalda.

Después de todo, Paris Hilton siempre ha sido conocida por su apariencia extrema de los noventa, que incluía todo lo que mostraba el abdomen, esbelto y, por supuesto, esa constante rotación de chándales Juicy, que todavía usa hoy.

