La fortuna de V de BTS ¿Qué tan millonario es?

Kim Taehyung, conocido popularmente por su nombre artístico V, es un cantante, compositor, productor discográfico y actor surcoreano. Es vocalista de la banda surcoreana de K-Pop BTS.

V comenzó su carrera como aprendiz de Big Hit Entertainment y luego intentó cantar. Desde entonces, ha coescrito y coproducido varias pistas.

¿Es tan rico como Kim Seok-Jin?

Según un informe de Seventeen, el patrimonio neto de Kim Taehyung es de 60 millones de rupias (8 millones de dólares). El patrimonio neto de Kim Taehyung incluye los lanzamientos musicales récord de BTS.

El informe agrega además que Kim Taehyung también se ha diversificado en la actuación. Ha trabajado en el drama histórico en mosaico Hwarang: The Poet Warrior Youth, en un papel secundario. Kim Taehyung también ha realizado cortometrajes.

Un informe sugiere que V es soltero, como lo indican los managers. Sin embargo, en el pasado, había bastantes rumores sobre él que decían que Kim Taehyung de BTS estaba saliendo con un fan llamado Hi.

Las especulaciones aumentaron cuando V fue visto compartiendo publicaciones en Instagram con subtítulos que incluían a Hola. Sin embargo, resultó ser infundado.

¿Por qué se llama V?

Con los años ‘V' ha sido llamado por muchos apodos. Según se informa se llama V porque representa 'victoria' para el grupo. Taehyung de BTS tiene muchos otros apodos como Taetae, Choco Bun, Secret Weapon, Vu, entre otros. Además, V recibió su apodo de su padre.

La edad de Kim Taehyung

Nacido el 30 de diciembre de 1995, el joven de 24 años ha ganado premios en su carrera. El álbum debut de BTS Dark & Wild fue lanzado en 2014. El álbum alcanzó el número 2 en Corea y el número 3 en la lista mundial de EE. UU. Después de eso, sus números sorprendentes como Wings, Love Yourself: Tear, Wake Up, Face Yourself, Blood Sweat & Tears, DNA, For You, entre otros, recibieron un gran amor de los fanáticos.

¿Quién es V de BTS?

Kim Taehyung de BTS, también conocido como V, es un cantante, compositor y productor discográfico de Corea del Sur.