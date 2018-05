¿La famosa cantante Yuri, estrenará bioserie?

La famosa cantante veracruzana, de 54 años, revelo que tuvo una junta de trabajo con una de las dos compañías productoras que quieren llevar su vida en la televisión.

Yuri confeso que tiene tanto que contar, que le gustaría hacer una bioserie que tuviera hasta tres temporadas.

Luego de muchos intentos en medio de la pobreza Yuri logro hacer audiciones para una casa disquera la versión en español de "tu iluminas mi vida" tema que daría nombre a su primer álbum musical para darse a conocer en México.

"Tengo mucho qué contar y todavía muchas cosas que no saben de mí, como cuando yo me retiré. La gente no se imagina lo que yo viví hace 22 años que acepté a Dios y a la fe, fui muy feliz feliz feliz, pero obviamente la gente no sabe lo que yo viví como persona.