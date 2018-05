La famosa cantante Rihanna fue víctima de asalto en su casa de Los Ángeles

La famosa cantante, Rihanna ha tenido una semana muy apretada, pues recientemente asistió en la gran celebración del MET Gala donde acuden famosos con atuendos extravagantes, luciendo como siempre espectacular, aunque para algunos fans el atuendo no les fue de su agrado.

En su cuenta de instagram la cantante ha publicado lo emocionada que esta por el lanzamiento de su nueva línea de lencería que esta próxima en estrenarse.

Recientemente la famosa estrella, fue víctima de un asalto en su propiedad, pues al parecer una persona entro a su casa de Los Ángeles, y estuvo en la residencia durante toda la noche, el acosador según confesó, quería tener intimidad con la cantante.

El hombre de 26 años fue arrestado por irrumpir la propiedad de Rihanna en Los Ángeles.

Autoridades policíacas acudieron a la residencia de la cantante, arrestaron al hombre, que aún no ha sido identificado, pues al parecer el sujeto no se llevó nada, pues declaro que no pretendía robarse alguna cosa de valor de la cantante.

El arresto del sujeto, se dio el jueves, cuando los agentes recibieron una llamada, ya que el hombre fue visto saliendo de la casa de la cantante.

Rihana en su cuenta de instagram compartió lo siguiente:

Gracias chicos por su incondicional amor y apoyo, no sé dónde estaría sin él. Agradecido por los fans como tú, ¡Dios es bueno!

Durante el año de 2016 han ocurrido varios incidentes según la División de delitos Comerciales del LAPD.

Para el año del 2017, varios famosos fueron asaltados en sus propiedades entre ellas la cantante Mariah Carey, David Spade, Hillary Duff y Emmy Rossum.

A la famosa Kendall Jenner, quien también fue víctima de ese delito, pues al parecer le fueron robados joyas y dinero.

Lo mismo le sucedió a la cantante Alanis Morissette, pues a la famosa le fueron robadas joyas, que tenían un valor de más de dos millones de dólares. A pesar de este percance, la famosa cantante Rihanna, esta emocionada por su lanzamiento de su nueva linea de lencería, pues anteriormente ha compartido a sus fans, algunos atuendos, donde la cantante luce muy sensual. Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri) el May 10, 2018 at 8:11 PDT