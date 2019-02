La familia de Michael Jackson enfrenta las acusaciones de supuesto abuso infantil (VÍDEO)

La familia del fallecido cantante Michael Jackson defendió al ‘Rey del pop’ de la polémica que durante meses lo ha perseguido tras el documental “Leaving Neverland”, donde dos jóvenes denunciaron que fueron abusados sexualmente cuando convivieron con el cantante en su infancia.

Tras estas acusaciones, los hermanos de Michael Jackson, Tito, Marlon y Jackie, junto a su sobrino Taj, defendieron al ‘Rey del pop’ y señalaron que estas denuncias no tienen evidencia.

En una entrevista con la periodista Gayle King, del programa “CBS This Morning”, presentada este miércoles, la familia del cantante desestimó las acusaciones sobre el presunto abuso sexual de Michael Jackson a los niños con los que convivió en su rancho en Neverland.

Cuando la periodista Gayle King preguntó si era justo denunciar el documental sin todavía verlo, Marlon, hermano mayor de Michael Jackson, precisó que no era necesario porque “conocía a su hermano pequeño” y “no era así”.

“Sabes, creo que, para el mundo exterior, sí, creo que puede ser extraño. Quiero decir, no soy ajeno a lo que se decía. Pero cuando realmente estás ahí en esa atmósfera y estás cerca y estás viendo películas, ya sea con sus hijos, ya sea Little Rascals o Three Stooges, y estás viendo estas cosas, es como, es muy inocente. El tío era solo él mismo, no tenía un solo hueso de abusador en su cuerpo, no podría mirarlo de esa manera. Y creo que esa fue la cuestión, su ingenuidad fue su caída de alguna forma. Él nunca abusó de niños”, agregó.