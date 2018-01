La familia Kardashian-Jenner podría revelar el embarazo de Kylie Jenner

Kylie Jenner podría estar a punto de contar si está embarazada o no.

El nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians nos da a entender que una gran sorpresa se estar por revelar en el próximo capitulo del reality show.

“Porque cuando se trata de hacer anuncios, la familia tiene noticias tan grandes que necesitamos el domingo y el lunes solo para cubrirlo”, se puede escuchar en el promo.

En el video de 40 segundos se puede ver que aparecen Kourtney, Kim y Khloe Kardashian, dando a entender que ellas están involucradas en la gran sorpresa.

Tras verlas se puede ver un momento a Kylie Jenner hablando por FaceTime recostada en una cama.

Y es que a pesar de que la menor de la familia Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, no ha confirmado su embarazo, su forma de esconderse de los medios hace pensar cada día más que en realidad esta esperando un bebé.

Cabe recordar que hace unos meses salió el rumor de que Kylie Jenner está embarazada de su novio Travis Scott o que ella podría ser la madre subrogada que contrato su hermana Kim Kardashian para tener a su tercer hijo con Kanye West.

Poco después al rumor del embarazo de Kylie Jenner, se sumó el rumor de que Khloé Kardashian también estaba embarazada, situación que hace unas semanas se confirmó.

LA confirmación del embarazo de Khloé Kardashian ha causado más intriga sobre los rumores de Kylie Jenner embarazada.

Incluso durante la aparición de Khloé Kardashian al programa de Ellen DeGeneres la propia conductora trató de hacer que la hermana de Kylie Jenner revelara información y no lo consiguió.

Así que estaremos muy al pendiente de KUWTK, pues parece que aquí es donde nos darán la buena noticia sobre el embarazo de Kylie Jenner.