La ex esposa de Borrego Nava reveló antes de fallecer la enfermedad que padecía

El polémico conductor fue quien confirmó la muerte de su ex pareja/Foto: Por Esto

Mara, la ex esposa del conductor Juan Carlos “Borrego” Nava falleció recientemente, y fue el propio famoso quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales. Sin embargo, Mara ya había revelado desde hace unos meses que padecía una terrible enfermedad.

Aunque Nava no quiso entrar en detalles sobre la muerte de la madre de su hijo Mariano, fue la propia Mara quien declaró en octubre de 2021 que había sido diagnosticada con cáncer de vejiga. “si me dijeran lo que me iba a suceder este año, (un cáncer de vejiga) ni en sueños me hubiera imaginado”, escribió junto a una fotografía en la que se le puede ver el cabello corto.

Como informamos en La Verdad Noticias, fue Borrego Nava quien informó el fallecimiento de su ex esposa, con quien estuvo casado hace unos años y con afirmó, tenía una amistad tras el divorcio.

Mara relató que estaba lidiando con la enfermedad

Mara contó que había sido diagnosticada con cáncer/Foto: Instagram

En la publicación de Instagram de Mara, ella explicaba que el cáncer que padecía le hizo perder peso, pero que estaba haciendo lo necesario por salir adelante: pero aquí me tienen, más flacucha pero con más llena de vida que nada. Con más amor que nunca y con más ganas que jamás”, escribió.

La ex pareja del Borrego Nava finalizó su mensaje agradeciendo a la vida y el apoyo que recibió de su familia diciendo, “gracias vida porque te salgo debiendo. Y gracias por mi familia que no me suelta. ‘Todo pasa y esto también’”, concluyó.

Borrego Nava ahora quedará a cargo de su hijo

Juan Carlos Nava prometió a Mara hacer lo mejor para crecer a su hijo en común/Foto: Instagram

Tras el fallecimiento de Mara, el conductor, actor y locutor de 52 años de edad es quien quedará a cargo de su hijo Mariano de 15 años de edad, y le prometió a su fallecida ex pareja que le dará lo mejor:

"Te prometo que seguiré puntual y con muchísimo amor la educación de nuestro hijo, espero desde allá arriba me guíes para hacer de tu ‘cacahuate’ un hombre de bien, siempre estarás presente en nuestras vidas”, declaró el famoso.

La vida privada del Borrego Nava suele ser algo reservada, por lo que no se conoce mucho sobre su hijo y a lo que se dedicaba su ex esposa Mara.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!