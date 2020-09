La ex de Brian Austin, Vanessa Marcil APOYA que Megan Fox haya dejado al actor/Foto: TooFab's

La ex prometida de Brian Austin Green, Vanessa Marcil, reveló que se puso del lado de la ex esposa Megan Fox, luego de su separación. Vanessa, quien protagonizó junto a Brian en Beverly Hills, 90210, también entró en gran detalle sobre la "devastación total" que ella afirma que Brian les hizo a ella y a su hijo, Kassius, en su batalla judicial en curso de 13 años.

Durante una serie de preguntas y respuestas con los fans, que Vanessa publicó en sus Historias de Instagram, la actriz de 51 años dijo que "realmente tiene respeto" por Megan, de 34 años, "viviendo su vida por sí misma" y siguiendo con Machine Gun Kelly.

Añadió: "Megan finalmente vive su vida para sí misma es en sí misma un regalo para sus hijos".

Megan se separó legalmente de Brian, de 47 años, en mayo después de casi una década de matrimonio. Anteriormente, estuvo comprometido con Vanessa, pero se separaron en 2003 después de salir unos pocos años, según People.

Y en 2006, los ex coprotagonistas de 90210 comenzaron su amarga batalla judicial por la custodia total de su hijo Kassius, que ahora tiene 18 años. Eventualmente, Brian demandó a Vanessa en 2012 por más de $200K, supuestamente "le prestó", pero cuando el caso fue descartado en 2013, según E! , ella afirma que eliminó a su hijo de su vida durante los próximos cinco años.

Vanessa Marcil revela por qué no hablaba de su pasado con Brian Austin

Y Vanessa se refirió a su batalla judicial, cuando un fan le preguntó por qué a menudo habla tan mal de Brian, a lo que Vanessa respondió: “Hablo, de hecho, muy amablemente sobre el padre de Kass.”

Vanessa y Brian estuvieron juntos por casi 4 años. Sin embargo, después de la ruptura de su compromiso tuvieron una fuerte batalla legal por la custodia de su hijo, pero la actriz no había opinado sobre su ex porque no quería que su hijo se viera afectado/Foto: Hollywood Life

“Solo digo la verdad ahora a pedido de mi hijo para ayudar a mi hijo a sanar y no cargar más con estos secretos. Si las acciones de su padre se reflejan mal en él, es obra suya. No es mia. Hablo con empatía con respecto al padre de Kassius considerando la completa devastación por la que pasó mi hijo. Mi hijo y mi familia les dirán lo mismo”, confesó la actriz. "He tenido una regla a lo largo de nuestro caso judicial de 13 años en mi familia que 'nadie debe decir una mala palabra sobre el papá de Kass'".

Ella continuó: “Finalmente, ahora que Kass ha crecido, digo la verdad con respecto a nuestro caso judicial y él sacó a su hijo de su vida durante cinco años. Si miras hacia atrás en nuestra historia, su padre trató públicamente de difamarme, mentir sobre mí, avergonzarme como madre trabajadora y tomar la custodia total de mi hijo. Yo nunca comenté. Lo admite ahora. Tiene suerte de que no 'hablo mal' de él después de lo que hizo pasar a nuestro inocente".

Más tarde, Vanessa le lanzó un golpe sutil a Brian, cuando agregó: “Él es muy bueno en hacer cosas que lo hacen ver públicamente como un buen tipo. Sin embargo, es quién eres cuando nadie está mirando lo que muestra tu verdadero carácter".

Desde su separación de Megan, Brian ha aparecido en citas muy públicas con las modelos Tina Louise y Courtney Stodden. También ha estado publicando muchas fotos de sí mismo con sus hijos en Instagram. Él y Megan comparten tres hijos: Journey River, 4, Bodhi Ransom, 6, y Noah Shannon, 7. ¿Crees que Megan hizo bien en separarse de Brian?