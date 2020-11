La evolución musical de Taylor Swift: De compositora country a diva del pop

Taylor Swift se ha reinventado musicalmente varias veces.

Ha sido una favorita del country, una superestrella del pop, una potencia vengativa, una romántica realista y, ahora, una narradora de historias folk.

La longevidad de su carrera, en parte, se debe a la reinvención, un tema principal del documental de Taylor Swift en Netflix, Miss Americana. Aunque nadie podría haber visto venir este álbum, "folklore" se siente como la evolución perfecta para ella.

Taylor Swift presenta versiones acústicas de "Lover" en Paris

Millones de oyentes en todo el mundo de alguna manera se sienten escuchados por este titán musical. Ciento cuarenta millones de seguidores de Instagram deberían evitar que una persona parezca accesible, pero su música efectivamente neutraliza su fama.

Lo que queda para los fanáticos serios es solo una persona que hace música, y su música es honesta y emocional. A través de su música, Taylor Swift se abre a sus oyentes de formas muy universales sobre cosas muy accesibles, y esto permite que sus fans sientan una conexión real.

También ha pasado por un puñado de metamorfosis en la música y la personalidad, que te presentamos en La Verdad Noticias.

Taylor Swift debuta en la música country

El primer álbum de la estrella, "Taylor Swift", salió en 2006 y la puso en el mapa, además fue una de las primeras artistas en firmar con Big Machine Records, y se convirtió en fuerzas absolutas de la industria country.

Creo que es uno de los álbumes más débiles de Taylor Swift; Gran parte de la composición se siente bastante poco refinada, de una manera que hace que la entrega sea algo desordenada. Si bien escucho la ejecución como descuidada proveniente de la potencia total en la que se convierte Swift, no solo es defendible para el álbum debut de una joven de 16 años, sino que un par de bordes deshilachados en su álbum debut son entrañables.

"Taylor Swift", la convirtió en la "novia de Estados Unidos" y fue en gran parte porque estaba lleno de potencial.

Taylor comienza a mezclar géneros

La capacidad de la joven Taylor Swift se aprovechó con "Fearless" (2008) y se realizó plenamente en "Speak Now" (2010). Ambos álbumes están fuertemente influenciados por el country y el bluegrass, y esas canciones frecuentaban las listas de éxitos.

Pero incluso entonces había toques de otros géneros; “Breathe” fue co-escrita y co-grabada por la cantautora, Colbie Caillat, y aprovechó más la tradición del folk; "You’re Not Sorry" es una balada de piano pop-rock; "Better Than Revenge" suena casi como una canción de Paramore; y "Enchanted" e "Innocent" son baladas de rock de cinco minutos.

Las canciones de Taylor Swift que encabezaron las listas la arraigaron firmemente en la industria del country, pero para cualquiera que se sumergiera más en su trabajo de lo que la radio permitía (aunque sus éxitos aún eran muy fuertes), estaba claro que tenía sus manos en muchos estilos musicales.

"RED", la combinación country / pop de Taylor Swift

Tan pronto se consolidó como una fuerza country dentro de las listas de Billboard del país, decidió empacar y mudarse nuevamente con "Red", que se lanzó en 2012.

Los principios de la década de 2010 en la música pop se definieron por fuertes dosis de EDM cuando artistas como Zedd y Calvin Harris, y canciones como "Teenage Dream" de Katy Perry (2010) comenzaron a escalar en las listas.

"Red" incluye éxitos carismáticos y ruidosos como "22", "I Knew You Were Trouble" y "We Are Never Getting Back Together". Taylor Swift trabajó mucho con Max Martin, quien produjo "I Want It That Way" (1999) de Backstreet Boys, "Into You" (2016) de Ariana Grande y más de 30 éxitos más.

Este fue un intento consciente de Taylor Swift de emular esencialmente el pop con la esperanza de poder deslizarse en la escena. Todas estas canciones tienen líneas de batería y coros pegadizos, y están muy impulsadas por la melodía en lugar de las letras. Y este es el mantra de la música pop: se supone que las melodías pop efectivas son pegadizas e infecciosas, y nadie lo hace mejor que la compositora de "folklore".

Pero tener múltiples lados de su arte no es destructivo y ciertamente no es un paso en falso para Taylor Swift; ella solo quiere tener su pastel y comérselo también. Quiere estadios y espectáculos de luces cuando lo desee, y también quiere guitarras acústicas y encendedores, y claramente puede con ambos.

"RED" obtiene 2 nominaciones al Grammy: Álbum del año y Mejor álbum country

Se necesita mucha perspicacia para reconocer, como artista, que puede ser más que su "sonido" o "estado de ánimo" primario para sus oyentes, y se necesita mucha confianza para actuar en consecuencia.

La consolidación en el pop de Taylor Swift

Le tomó menos tiempo instalarse en el pop que en el country. En 2013 lanzó "Sweeter Than Fiction" para la película "One Chance", que marcó su primera colaboración oficial con el productor Jack Antonoff.

En términos de emulación sonora del género pop, “Sweeter Than Fiction” saca a “Red” del agua. En una entrevista, Antonoff declaró que el sonido que los dos finalmente inventarían estaba inspirado en "Only You" de Yazoo (1982), y en efecto, la canción se basa en gran medida en esta rama del pop de los 80; hay sintetizadores, cajas de ritmos vintage y un cambio de clave en cada coro.

Antonoff ha pasado toda su carrera en torno a esta paleta de sonidos, pero era nueva para Taylor Swift. Nunca se esperó que esta canción apareciera en un álbum y nunca lo ha hecho; nunca tuvo la intención de ser indicativo de ningún tipo de cambio musical y no lo habría sido, si no fuera por el álbum que lo siguió.

“1989” (2014) demostró que “Sweeter Than Fiction” no fue una casualidad, sino una marca de lo que vendrá. El sonido pop de los 80 es el quid de este álbum, como lo es para “Reputation” (2017) y “Lover” (2019), los tres producidos por Antonoff.

La nueva fase musical de Taylor Swift

Justo cuando Taylor Swift se estaba poniendo cómoda en otro género, volvió a darle la vuelta a su timonera musical. En medio de la cuarentena, lanzó "folklore" (2020) sin promoción ni singles de prelanzamiento.

Al igual que el folklore real, la música simplemente comenzó a existir y, según cómo suene el álbum, es probable que esa también fuera la experiencia de Taylor Swift.

Las canciones de "folklore" se sienten como corrientes de conciencia y están mucho menos orientadas al pop de lo que estamos acostumbrados a escuchar de ella. Realmente parece que cargo su diario personal y pensamientos directamente a Spotify.

El álbum parece capturar la creatividad cruda y sin ataduras de un virtuoso de la composición de canciones atrapado en casa como el resto del mundo. Gran parte del álbum gira en torno a un piano vertical, y en "Exile" (coescrito y cograbado con el icónico grupo folk, Bon Iver) se pueden escuchar claramente los crujidos y golpes del propio piano de Taylor Swift.

El ruido de fondo no solo no se refina en este álbum, sino que se convierte en parte de la experiencia. La pared entre la música en la mente de Taylor Swift y la música que sale de ella es ahora muy fina.

“folklore” es tan emocionante porque parece marcar algún tipo de llegada. Eso no quiere decir que nunca volverá a visitar otros géneros, espero que lo haga, pero solía haber un frenesí en su reinvención y en su trabajo, y en su lugar, su octavo álbum solo tiene tranquilidad y paz.

Con diez premios Grammy y ocho álbumes de estudio, Taylor Swift no tiene absolutamente nada que demostrar, y lo sabe. Finalmente parece estar totalmente cómoda en su propia piel, donde sea que la lleve musicalmente.

¿Cuál es tu álbum favorito de Taylor Swift?, ¿Crees que vuelva a cambiar de género musical? Dinos que piensas de los cambios musicales de la cantante.