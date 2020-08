La estrella de TikTok Nessa Barrett habla sobre el trastorno bipolar que padece

Nessa Barrett es una cara popular en TikTok, con más de 10 millones de seguidores debido a sus videos de baile virales y su apariencia única. Sin embargo, a pesar de su popularidad, Barrett ha sido una figura controvertida entre los críticos durante mucho tiempo debido a que subió un TikTok en abril donde bailaba con el audio del Corán

El TikToker incitó aún más la ira de los fanáticos después de ser expuesto por Charli D'Amelio por supuestamente besar a Chase Hudson mientras él y Charli todavía estaban saliendo, lo que provocó una gran cantidad de reacciones violentas contra la estrella en línea, especialmente después de que los espectadores la acusaron de copiar su nueva canción. de la cantante Madison Beer.

Desde entonces, Barrett ha hablado sobre sus luchas con la salud mental y el trastorno bipolar que padece en las redes sociales, admitiendo en una entrevista con Entertainment Tonight que le han diagnosticado afecciones como ansiedad, depresión e incluso trastorno bipolar.

"La escribí durante un momento realmente vulnerable", dijo Barrett sobre su canción debut, "Pain". "Estaba lidiando con mucha angustia y odio en las redes sociales. Simplemente estaba pasando por mucho. Quería expresar cómo me sentía con mi canción, porque mucha gente no puede ver realmente cómo me siento a través de un TikTok de 15 segundos ".

"He estado en terapia por ansiedad desde que tenía seis años", continuó. “Y luego, cuando tenía 14 años, me diagnosticaron mal la depresión. Y luego, recientemente, me diagnosticaron trastorno bipolar ".

TE PUEDE INTERESAR: TikTok: Nessa Barrett responde a quienes dicen que le ha copiado a Madison Beer

A pesar de estos casos y del acoso en línea que recibe, Barrett ha aprendido a manejar a los que odian y espera un cambio gradual en la comunidad de TikTok.

TE PUEDE INTERESAR: Drama en TikTok: Josh Richards y Nessa Barrett confiesan por qué terminaron

"Todo el odio que recibí fue abrumador", dijo sobre la reacción que recibió en línea debido a su drama anterior. “Tuve que pasar tiempo lejos de leer comentarios, ver videos de odio sobre mí. .... pasa y apesta, pero tenemos que lidiar con eso. Y espero que cambie ".